https://arabic.sputniknews.com/20220409/القوات-الأوكرانية-تجدد-القصف-على-ياسينوفاتايا-بقذائف-مدفعية-من-عيار-122-ملم--1060994886.html
القوات الأوكرانية تجدد القصف على ياسينوفاتايا بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
القوات الأوكرانية تجدد القصف على ياسينوفاتايا بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية 3 قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على بلدة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T04:36+0000
2022-04-09T04:36+0000
2022-04-09T04:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بلدة ياسينوفاتايا. جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 122 مليمترا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تجدد القصف على ياسينوفاتايا بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية 3 قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بلدة ياسينوفاتايا. جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 122 مليمترا".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.