https://arabic.sputniknews.com/20220409/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-بيرفومايسك-في-لوغانسك-بقذائف-مدفعية-من-عيار-122-ملم-1061025827.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
أعلنت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت، عن إطلاق القوات الأوكرانية 8 قذائف مدفعية من عيار 122... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T23:21+0000
2022-04-09T23:21+0000
2022-04-09T23:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في إحاطة إعلامية، "في الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي ( يتزامن مع توقيت موسكو) أطلقت القوات الأوكرانية من بلدة كاميشيفاخ الواقعة تحت سيطرتها 8 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا باتجاه مدينة بيرفومايسك".وتتواصل، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حُددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
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أعلنت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت، عن إطلاق القوات الأوكرانية 8 قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على مدينة بيرفومايسك في الجمهورية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في إحاطة إعلامية، "في الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي ( يتزامن مع توقيت موسكو) أطلقت القوات الأوكرانية من بلدة كاميشيفاخ
الواقعة تحت سيطرتها 8 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا باتجاه مدينة بيرفومايسك".
وتتواصل، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حُددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.