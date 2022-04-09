عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-بيرفومايسك-في-لوغانسك-بقذائف-مدفعية-من-عيار-122-ملم-1061025827.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
أعلنت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت، عن إطلاق القوات الأوكرانية 8 قذائف مدفعية من عيار 122... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T23:21+0000
2022-04-09T23:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060887927_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_8bc27eefb6de8dd6779540b3e44cb708.jpg
لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في إحاطة إعلامية، "في الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي ( يتزامن مع توقيت موسكو) أطلقت القوات الأوكرانية من بلدة كاميشيفاخ الواقعة تحت سيطرتها 8 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا باتجاه مدينة بيرفومايسك".وتتواصل، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حُددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060887927_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_2995b142fda2b0028b04c67acafa80e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة بيرفومايسك في لوغانسك بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم

23:21 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبرTelegram
أعلنت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء السبت، عن إطلاق القوات الأوكرانية 8 قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على مدينة بيرفومايسك في الجمهورية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في إحاطة إعلامية، "في الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي ( يتزامن مع توقيت موسكو) أطلقت القوات الأوكرانية من بلدة كاميشيفاخ الواقعة تحت سيطرتها 8 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا باتجاه مدينة بيرفومايسك".
وتتواصل، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حُددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала