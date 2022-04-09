https://arabic.sputniknews.com/20220409/اللجنة-العسكرية-الليبية-55-تعلق-أعمالها-وتطالب-بقفل-النفط-وتعليق-الرحلات-الجوية-1061015667.html
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط وتعليق الرحلات الجوية
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط وتعليق الرحلات الجوية
طالب أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، اليوم السبت، بوقف تصدير النفط والطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T15:16+0000
2022-04-09T15:16+0000
2022-04-09T15:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان.كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".وتعليقا على بيان لجنة "5+5"، قال مصدر من المجلس الرئاسي في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية أن رئيسه، محمد المنفي، "في إجازة عائلية باليونان وينأى بنفسه عن الخلاف الحاصل بين القيادة العامة والدبيبة بشأن أزمة قطع المرتبات".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط وتعليق الرحلات الجوية
15:16 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
طالب أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، اليوم السبت، بوقف تصدير النفط والطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية.
وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان.
كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.
وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".
وتعليقا على بيان لجنة "5+5"، قال مصدر من المجلس الرئاسي في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية أن رئيسه، محمد المنفي، "في إجازة عائلية باليونان وينأى بنفسه عن الخلاف الحاصل بين القيادة العامة والدبيبة بشأن أزمة قطع المرتبات".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.