https://arabic.sputniknews.com/20220409/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يقدم-فوازير-رمضان-فيديو-1061001395.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقدم فوازير رمضان... فيديو
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقدم فوازير رمضان... فيديو
قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ما قال إنها فوازير رمضان، موجها سؤالا لمتابعيه من العرب والمسلمين. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:59+0000
2022-04-09T09:59+0000
2022-04-09T10:02+0000
أفيخاي أدرعي
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وحسب مقطع فيديو نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعد متابعيه بتقديم فوازير رمضان، مبتدءًا بسؤال حول ألفاظ وردت في القرآن الكريم بمعان مختلفة لكنها تدل على شيء واحد.وقال أدرعي لمتابعيه: "كلمة وردت في القرآن الكريم وحملت معنيين، معنى رحمة فذكرت على الشكل التالي: المبشرات، المرسلات، الذاريات، الناشرات".وتابع: "وجاءت بمعنى العذاب على الشكل التالي: العاصف، القاصف، الصرصر العقيم".وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من متابعيه أن يشاركوه الجواب، قائلا: "شاركوني الجواب.. فأنا اليهودي الإسرائيلي عرفتها في نصف دقيقة، فماذا عنكم؟.. شاركوني".وقد جاءت أغلب التعليقات من متابعي صفحة أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ساخرة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أفيخاي أدرعي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقدم فوازير رمضان... فيديو
09:59 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ما قال إنها فوازير رمضان، موجها سؤالا لمتابعيه من العرب والمسلمين.
وحسب مقطع فيديو نشره أدرعي
عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعد متابعيه بتقديم فوازير رمضان، مبتدءًا بسؤال حول ألفاظ وردت في القرآن الكريم بمعان مختلفة لكنها تدل على شيء واحد.
وقال أدرعي
لمتابعيه: "كلمة وردت في القرآن الكريم وحملت معنيين، معنى رحمة فذكرت على الشكل التالي: المبشرات، المرسلات، الذاريات، الناشرات".
وتابع: "وجاءت بمعنى العذاب على الشكل التالي: العاصف، القاصف، الصرصر العقيم".
وطالب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي من متابعيه أن يشاركوه الجواب، قائلا: "شاركوني الجواب.. فأنا اليهودي الإسرائيلي عرفتها في نصف دقيقة، فماذا عنكم؟.. شاركوني".
وقد جاءت أغلب التعليقات من متابعي صفحة أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ساخرة.