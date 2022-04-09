https://arabic.sputniknews.com/20220409/المستشار-الألماني-يزور-اليابان-وملف-الحد-من-الغاز-الروسي-وصعود-الصين-على-رأس-القضايا-المطروحة---1061011549.html

المستشار الألماني يزور اليابان وملف "الحد من الغاز الروسي" و"صعود الصين" على رأس القضايا المطروحة

المستشار الألماني يزور اليابان وملف "الحد من الغاز الروسي" و"صعود الصين" على رأس القضايا المطروحة

قال مصدر حكومي ألماني، اليوم السبت، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يخطط لزيارة اليابان في أواخر أبريل/ نيسان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T13:37+0000

2022-04-09T13:37+0000

2022-04-09T13:37+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار ألمانيا

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وقال المصدر الياباني، إن شولتز سيلتقي مع كيشيدا ربما في الـ28 من شهر أبريل. وستكون هذه أول زيارة للمستشار الألماني منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.وتترأس ألمانيا في الفترة الحالية اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى ومن المقرر أن تستضيف قمتها السنوية في شلوس إلماو، وهو منتجع في جزء من جبال الألب الواقعة في ألمانيا، في الفترة من 26 يونيو/ حزيران إلى 28 يونيو.وتهدف زيارة المستشار الألماني، بحسب موقع "kyodonews" التحضير للقمة التي تأمل ألمانيا من خلالها أن تظهر "وحدة دول مجموعة السبع في تعزيز القيم المشتركة مثل الديمقراطية والحرية"، بحسب المزاعم.وبحسب المصدر، فقد أصبح الاعتماد على الحد من موارد الطاقة الروسية هو القضية الرئيسية في أوروبا، ومن المرجح أن تتم مناقشتها خلال اجتماع القادة اليابانيين والألمان.الجدير بالذكر أنه في أبريل من العام الماضي، عقد وزيرا الخارجية والدفاع في اليابان وألمانيا أول اجتماع لهما فيما يسمى باجتماعات "2+2".وأصبحت الفرقاطة الألمانية أول سفينة عسكرية تقوم برحلة إلى اليابان منذ نحو عقدين من الزمن.

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