https://arabic.sputniknews.com/20220409/المعروك-هوية-الأجواء-الرمضانية-في-مدينة-حلب-1061010520.html

"المعروك"... هوية الأجواء الرمضانية في مدينة حلب

"المعروك"... هوية الأجواء الرمضانية في مدينة حلب

رائحة شهية تغمر القلوب وتدغدغ أنوف الصائمين لتجذبهم إلى صاجات كبيرة ارتصفت عليها قطع المعروك الشهية التي تزين واجهات متاجر مدينة حلب الشهباء طوال أيام شهر... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T13:10+0000

2022-04-09T13:10+0000

2022-04-09T13:23+0000

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في شارع (بلال الحبشي) وسط حي (صلاح الدين) على الأطراف الجنوبية لمدينة حلب، يتجمع المارة حول أطباق المعروك ذات الألوان الزاهية يتأملون حبيبات السكر المذاب على وجه أقراص المعروك المحشوة بالقشطة الحلوة، فيما يستنشقون بخار الحليب الدافئ الذي يبقى عابقاً في الهواء.الشارع المكنى باسم مسجده التاريخي (بلال الحبشي)، وهو مؤذن رسول الإسلام محمد (ص)، كان خط تماس ساخن مع مناطق سيطرة المسلحين الصينيين (التركستان) والقوقاز المتمركزين جنوبي المدينة، ولطالما انهالت عليه القذائف يوميا خلال سنوات الحرب الطويلة قبل تحريره عام 2020.في متجره وسط الحي الذي بدأ باستعادة حيوته تدريجيا رغم الدمار الكبير الذي لحق به، يقف محمد خياطة، ليعرك براحتيه الطحين المضاف إليه الزيت النباتي وقليل من السمنة والسكر والماء والشمرة واليانسون، يعجن الخليط جيداً، ثم يتركه حتى يختمر ليفرده أخيراً على الصاجات.وتقول الروايات أن اسم المعروك جاء اشتقاقا من "العرك"، أي الخلط بشكل جيد حتى تصبح العجينة متماسكة، فقديما كان المعروك يحضر يدويا لعدم وجود آلة العجن وقتها.في وعاء آخر، يضيف محمد خياطة الماء والسكر والخميرة ويحرك المزيج جيداً، ثم يضيف الزبدة إلى الخليط السائل مع التحريك المستمر إلى أن يذوب السكر، يضيف الطحين على دفعات مع التحريك إلى أن تنتهي كمية الطحين، وتعجن المكونات إلى أن تصبح عجينة طرية الملمس، يشكلها الشاب العشريني على هيئة أقراص مسطحة ويدع للنار مهمة إنضاجها.يبين خياطة في حديثه لـ "سبوتنيك" أن موسم المعروك يكون في شهر رمضان، وهذه الحلوى شائعة في مدينة حلب حيث باتت أحد معالم شهر رمضان المبارك في هذه المدينة.وفيما يقطع سامر محمد قطع الفراولة والموز ليزين بها أقراص المعروك المحشوة بالشوكولاتة اللذيذة، يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أنواع وأصناف المعروك التي يسعى الحلبيون لتطويرها كل عام، فيقول: "تتعدد أصناف المعروك والمخبوزات ابتداءً بالمعروك المحشو بالفواكه، المحشو بالقشطة، الشوكولاتة، خليط الزبيب وجوز الهند المبروش، مزيج المربى والقرفة، وليس انتهاءً بالمعروك التقليدي المحشو بعجوة التمر".ويضيف الشاب الحلبي: "تزين أقراص المعروك بالشوكولاتة السائلة اللذيذة والغنية بالمذاق المميز، أو بقطع الفراولة الطازجة، ويمكن أن تزين أيضاً بالسمسم وحبة البركة، أو بجوز الهند والفستق الحلبي، وهذه النكهات المميزة لا يمكن أن تجدها إلا في حلب، مدينة الطبخ والفن والذواقة".وقبيل موعد الإفطار بقليل، يفرد عبد الرحمن سويد، الجبنة المشلشلة على قرص المعروك الساخن لتذوب مشكلةً لمن سيتذوقها نكهة عذبة لن تنسى.يفتخر سويد بأن مدينته رائدة في ابتكار إضافات جديدة للمعروك، حيث يشير إلى أن قرص المعروك لا زال يتطور منذ صناعته يدوياً قديماً إلى اليوم حيث أصبح يحضر بمساعدة الآلات والمكنات.وكما أقراص المعروك المتزاحمة على أطباق الصاج، يصطف الصائمون أمام هذه الأطباق يشيرون بأصابعهم لما انتقوه من المعروك فيما تخترق رائحته الشهية حواسهم إلى أعماقهم لترسم صورة متكاملة عن أجواء الشهر المبارك في مدينة حلب.

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