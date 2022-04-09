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https://arabic.sputniknews.com/20220409/النساء-الفرنسيات-منافسات-حقيقيات-في-السباق-من-أجل-الرئاسة--1061005222.html
النساء الفرنسيات منافسات حقيقيات في السباق من أجل الرئاسة
النساء الفرنسيات منافسات حقيقيات في السباق من أجل الرئاسة
أصبحت المرأة في فرنسا منافسة حقيقية للرجال في سباق الرئاسة، فالناخبون يهتمون بالبرامج والصفات الشخصية، وليس لجنس المرشح السياسي. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:27+0000
2022-04-09T11:27+0000
العالم
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في الانتخابات التي ستجرى الجولة الأولى منها في 10 أبريل/نيسان، والثانية في 24 أبريل، هناك أربع سيدات من بين 12 مرشحًا، وعلى رأسهم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.ليس للنساء أي وضع خاص في هذه الحملة، إنهن مرشحات مثل الرجال تمامًا، واثنتان منهن (مارين لوبان وفاليري بيكريس) من بين الخمسة الأوائل في تصنيف ما قبل الانتخابات.لم يعد الناخبون الفرنسيون متأثرين بجنس المرشح الذي يصوتون له، يمكن القول إن التصور الآن قد تغير بشكل جذري وأنه يمكن انتخاب النساء في مناصب عليا، اعتمادًا على برنامجهن السياسي وشخصيتهن، تمامًا مثل الرجال.تتنافس زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان للمرة الثالثة على كرسي الرئاسة. ومن المتوقع أنها ستدخل هي وإيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات. يعتقد الخبراء أنه إذا خسرت لوبان في الجولة الثانية فستكون بفوارق قليلة عن ماكرون.وعلى بعد يوم واحد من موعد الاقتراع الرئاسي ووفق آخر استطلاعات الرأي، يتصدر الرئيس إيمانويل ماكرون نوايا التصويت في الجولة الأولى بـ28 في المئة، متبوعا بزعيمة اليمين مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان بـ22 في المئة، وسط توقعات بأن تحقق لوبان نتائج أكبر بالنظر لتواصل ارتفاع شعبيتها لدى الناخبين الفرنسيين.
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العالم

النساء الفرنسيات منافسات حقيقيات في السباق من أجل الرئاسة

11:27 GMT 09.04.2022
© PASCAL ROSSIGNOLلوبان وماكرون
لوبان وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© PASCAL ROSSIGNOL
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أصبحت المرأة في فرنسا منافسة حقيقية للرجال في سباق الرئاسة، فالناخبون يهتمون بالبرامج والصفات الشخصية، وليس لجنس المرشح السياسي.
في الانتخابات التي ستجرى الجولة الأولى منها في 10 أبريل/نيسان، والثانية في 24 أبريل، هناك أربع سيدات من بين 12 مرشحًا، وعلى رأسهم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.
ليس للنساء أي وضع خاص في هذه الحملة، إنهن مرشحات مثل الرجال تمامًا، واثنتان منهن (مارين لوبان وفاليري بيكريس) من بين الخمسة الأوائل في تصنيف ما قبل الانتخابات.
مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية
7 أبريل, 16:00 GMT
لم يعد الناخبون الفرنسيون متأثرين بجنس المرشح الذي يصوتون له، يمكن القول إن التصور الآن قد تغير بشكل جذري وأنه يمكن انتخاب النساء في مناصب عليا، اعتمادًا على برنامجهن السياسي وشخصيتهن، تمامًا مثل الرجال.
تتنافس زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان للمرة الثالثة على كرسي الرئاسة. ومن المتوقع أنها ستدخل هي وإيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات. يعتقد الخبراء أنه إذا خسرت لوبان في الجولة الثانية فستكون بفوارق قليلة عن ماكرون.
وعلى بعد يوم واحد من موعد الاقتراع الرئاسي ووفق آخر استطلاعات الرأي، يتصدر الرئيس إيمانويل ماكرون نوايا التصويت في الجولة الأولى بـ28 في المئة، متبوعا بزعيمة اليمين مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان بـ22 في المئة، وسط توقعات بأن تحقق لوبان نتائج أكبر بالنظر لتواصل ارتفاع شعبيتها لدى الناخبين الفرنسيين.
نتائج الودرة الأولى من الانتخابات، وتأهل المرشحان الفرنسيان مارين لوبان و إيمانيول ماكرون، باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
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