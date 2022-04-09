https://arabic.sputniknews.com/20220409/النيابة-المصرية-تقرر-إيداع-قاتل-كاهن-الإسكندرية-تحت-الملاحظة-في-مستشفى-الأمراض-العقلية-1060997094.html

النيابة المصرية تقرر إيداع قاتل كاهن الإسكندرية تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض العقلية

النيابة المصرية تقرر إيداع قاتل كاهن الإسكندرية تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض العقلية

قررت النيابة المصرية إيداع قاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء في الأسكندرية أرسانيوس أوديد، تحت الملاحظة في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T07:52+0000

2022-04-09T07:52+0000

2022-04-09T07:52+0000

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ووفقا لوسائل إعلامية، فقد جاء قرار النيابة بهدف الوقوف على حقيقة ادعاء القاتل البالغ من العمر 60 عاما، أنه مصاب ببعض الأمراض النفسية التي تفقده السيطرة على أفعاله.إلى ذلك فقد باشرت النيابة التحقيقات في القضية واستمعت إلى 17 شاهدًا على الواقعة، وأجرت معاينة لمسرح الجريمة وقامت بتفريغ محتوى الكاميرات التي كانت مثبتة بالمكان.وقد ظهرفي محتوى الكاميرات الكاهن المجني عليه وهو يتابع خروج مرافقيه من إحدى بوابات المكان، وأثناء ذلك ظهر المتهم حاملا كيسا بلاستيكيا وتوجهً للمجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وبينما يحاول تكرار الطعن قام الحاضرون بالقبض عليه والتحفظ على السكين التي كانت بحوزته.وفي أقواله، أكد المتهم أنه وفد إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل، وأنه عثر على السكين في مجمع للقمامة، مؤكدا أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه، حسب تعبيره.يشار إلى أن أرسانيوس أوديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في الإسكندرية قد قتل، الخميس، بعد طعنه بسلاح أبيض في الرقبة، حيث شيع جثمانه أمس الجمعة، ودفن في مدفن الشهداء في دير الشهيد مار مينا العجائبي في مريوط في الإسكندرية.

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