https://arabic.sputniknews.com/20220409/اليابان-والفلبين-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-الأمني-1060995705.html

اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

اتفقت اليابان والفلبين على تعزيز العلاقات الأمنية في أول اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين، اليوم السبت، وسط مخاوف بشأن الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T06:47+0000

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وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن لقاء البلدين يعتبر أول ما يعرف بـ"محادثات اثنين زائد اثنين" بين حليفين للولايات المتحدة، كلاهما له مطالب إقليمية متداخلة مع بكين.وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي: "إن بلدينا يشتركان في القلق الشديد بشأن الوضع شرق وجنوب بحر الصين، واتفقنا على ضمان مراعاة القوانين الدولية بما في ذلك قرار التحكيم لعام 2016 للفلبين بشأن النزاعات مع الصين، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".يشار إلى أن الصين تسعى لفرض هيمنتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، مما يجعلها في نزاعات مع العديد من الدول المجاورة جنوب شرق آسيا.وفي عام 2016، أبطلت محكمة دولية في لاهاي مزاعم الصين بشأن بحر الصين الجنوبي في أول حكم لها على الإطلاق، فيما تجاهلت بكين القرار.وأوضح الوزير الياباني أن مجالات التعاون تشمل ضمان سلامة الممرات البحرية في جنوب شرق آسيا والمناقشة من أجل توسيع التدريبات العسكرية المشتركة إلى جانب أمور أخرى.وأكد وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا، قول نظيره الياباني، حيث قال: "لقد تبادلنا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما حرية الملاحة والطيران" و"الالتزام بالقوانين الدولية" بما في ذلك قرار المحكمة لعام 2016.يذكر أنه إلى جانب الفلبين، شكلت اليابان إطار عمل مع ثماني دول أخرى هي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.

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