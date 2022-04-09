https://arabic.sputniknews.com/20220409/اليابان-والفلبين-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-الأمني-1060995705.html
اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني
اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني
اتفقت اليابان والفلبين على تعزيز العلاقات الأمنية في أول اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين، اليوم السبت، وسط مخاوف بشأن الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T06:47+0000
2022-04-09T06:47+0000
2022-04-09T06:47+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050677102_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_005efe771dbf380b0a9b230582bb3ec1.jpg
وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن لقاء البلدين يعتبر أول ما يعرف بـ"محادثات اثنين زائد اثنين" بين حليفين للولايات المتحدة، كلاهما له مطالب إقليمية متداخلة مع بكين.وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي: "إن بلدينا يشتركان في القلق الشديد بشأن الوضع شرق وجنوب بحر الصين، واتفقنا على ضمان مراعاة القوانين الدولية بما في ذلك قرار التحكيم لعام 2016 للفلبين بشأن النزاعات مع الصين، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".يشار إلى أن الصين تسعى لفرض هيمنتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، مما يجعلها في نزاعات مع العديد من الدول المجاورة جنوب شرق آسيا.وفي عام 2016، أبطلت محكمة دولية في لاهاي مزاعم الصين بشأن بحر الصين الجنوبي في أول حكم لها على الإطلاق، فيما تجاهلت بكين القرار.وأوضح الوزير الياباني أن مجالات التعاون تشمل ضمان سلامة الممرات البحرية في جنوب شرق آسيا والمناقشة من أجل توسيع التدريبات العسكرية المشتركة إلى جانب أمور أخرى.وأكد وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا، قول نظيره الياباني، حيث قال: "لقد تبادلنا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما حرية الملاحة والطيران" و"الالتزام بالقوانين الدولية" بما في ذلك قرار المحكمة لعام 2016.يذكر أنه إلى جانب الفلبين، شكلت اليابان إطار عمل مع ثماني دول أخرى هي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050677102_0:0:2112:1584_1920x0_80_0_0_fed20511aa1256087fa0560c0e2f225e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني
تابعنا عبر
اتفقت اليابان والفلبين على تعزيز العلاقات الأمنية في أول اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين، اليوم السبت، وسط مخاوف بشأن الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة.
وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن لقاء البلدين يعتبر أول ما يعرف بـ"محادثات اثنين زائد اثنين" بين حليفين للولايات المتحدة
، كلاهما له مطالب إقليمية متداخلة مع بكين.
وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي: "إن بلدينا يشتركان في القلق الشديد بشأن الوضع شرق وجنوب بحر الصين، واتفقنا على ضمان مراعاة القوانين الدولية بما في ذلك قرار التحكيم لعام 2016 للفلبين بشأن النزاعات مع الصين، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
يشار إلى أن الصين تسعى لفرض هيمنتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، مما يجعلها في نزاعات مع العديد من الدول المجاورة جنوب شرق آسيا.
وفي عام 2016، أبطلت محكمة دولية في لاهاي مزاعم الصين بشأن بحر الصين الجنوبي في أول حكم لها على الإطلاق، فيما تجاهلت بكين القرار.
وأضاف هاياشي في الاجتماع: "تمكنا من تأكيد إرادتنا لزيادة تعزيز تعاوننا في التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية وتعاوننا من أجل جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".
وأوضح الوزير الياباني أن مجالات التعاون تشمل ضمان سلامة الممرات البحرية في جنوب شرق آسيا والمناقشة من أجل توسيع التدريبات العسكرية المشتركة إلى جانب أمور أخرى.
وأكد وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا، قول نظيره الياباني، حيث قال: "لقد تبادلنا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما حرية الملاحة والطيران" و"الالتزام بالقوانين الدولية" بما في ذلك قرار المحكمة لعام 2016.
يذكر أنه إلى جانب الفلبين، شكلت اليابان إطار عمل مع ثماني دول أخرى هي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.