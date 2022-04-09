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بايدن ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الغذائي
بايدن ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الغذائي
ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، مع نظيره الجنوب أفريقي تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الغذائي في أفريقيا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T03:08+0000
2022-04-09T03:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بحثا في اتصال هاتفي يوم الجمعة تأثير الوضع في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد والأمن الغذائي في أفريقيا.وأمس الجمعة، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس/ آذار الماضي.وقالت امنظمة الأممية، أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير/ شباط .وحذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، أمس الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضافت الوكالة أن العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك. تضررت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما.تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-العالمي-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-مارس-1060979460.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الغذائي

03:08 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، مع نظيره الجنوب أفريقي تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الغذائي في أفريقيا.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بحثا في اتصال هاتفي يوم الجمعة تأثير الوضع في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد والأمن الغذائي في أفريقيا.
وأمس الجمعة، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس/ آذار الماضي.
سنابل القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمي تسجل ارتفاعا قياسيا في مارس
أمس, 14:26 GMT
وقالت امنظمة الأممية، أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير/ شباط .
وحذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، أمس الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت الوكالة أن العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك. تضررت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما.
تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.
وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا.
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