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https://arabic.sputniknews.com/20220409/بايدن-يتعرض-لسخرية-واسعة-بعد-تصريح-غريب-عن-رئيس-الصين-والهيمالايا-فيديو-1060995829.html
بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد تصريح "غريب" عن رئيس الصين والهيمالايا... فيديو
بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد تصريح "غريب" عن رئيس الصين والهيمالايا... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية، ولكنه فجأة حوّل حديثه دون ربط أو... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T06:51+0000
2022-04-09T06:51+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، بايدن وهو يقول: "أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة".وتابع دون ربط للموضوع الرئيسي: "كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني) أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".وبعد ذلك التصريح، تعرض بايدن لسيل من السخرية على مواقع التواصل.وسخر نشطاء مواقع التواصل من الرئيس الأمريكي، قائلين إنه "حزين ومحرج ... عقل بايدن تجمد، مختلقا قصة وهمية عن الهيمالايا".فيما أشار بعضهم بأن إظهار بايدن بهذا الشكل هو عمل ممنهج تمهيدا لعزله.بينما سخر آخرون بأن "بايدن يقفز ويطير في عقله المفقود".ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.حيث ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعمه في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/فيديو-لبايدن-تائه-ويتصرف-بغرابة-في-البيت-الأبيض-يثير-تفاعلا-واسعا-1060968456.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد تصريح "غريب" عن رئيس الصين والهيمالايا... فيديو

06:51 GMT 09.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية، ولكنه فجأة حوّل حديثه دون ربط أو معنى بالموضوع الرئيسي عن رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بيغ في جبال الهيمالايا.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، بايدن وهو يقول: "أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة".
وتابع دون ربط للموضوع الرئيسي: "كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني) أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".
وبعد ذلك التصريح، تعرض بايدن لسيل من السخرية على مواقع التواصل.
وسخر نشطاء مواقع التواصل من الرئيس الأمريكي، قائلين إنه "حزين ومحرج ... عقل بايدن تجمد، مختلقا قصة وهمية عن الهيمالايا".
فيما أشار بعضهم بأن إظهار بايدن بهذا الشكل هو عمل ممنهج تمهيدا لعزله.
بينما سخر آخرون بأن "بايدن يقفز ويطير في عقله المفقود".
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعمه في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
فيديو لبايدن "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض يثير تفاعلا واسعا
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