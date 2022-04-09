بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد تصريح "غريب" عن رئيس الصين والهيمالايا... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية، ولكنه فجأة حوّل حديثه دون ربط أو معنى بالموضوع الرئيسي عن رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بيغ في جبال الهيمالايا.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، بايدن وهو يقول: "أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة".
وتابع دون ربط للموضوع الرئيسي: "كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني) أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".
Biden says he "was in the the foothills of the Himalayas with Xi Jinping, traveling with him. That's when I traveled 17,000 miles when I was Vice President. I don't know that for a fact." pic.twitter.com/pr5Gv4XmNp— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 8, 2022
وبعد ذلك التصريح، تعرض بايدن لسيل من السخرية على مواقع التواصل.
وسخر نشطاء مواقع التواصل من الرئيس الأمريكي، قائلين إنه "حزين ومحرج ... عقل بايدن تجمد، مختلقا قصة وهمية عن الهيمالايا".
"America is a nation that can be defined in a single word; I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping."👇🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Biden pic.twitter.com/Dbvao6FaDG— Darya (@D62Darya) April 9, 2022
فيما أشار بعضهم بأن إظهار بايدن بهذا الشكل هو عمل ممنهج تمهيدا لعزله.
بينما سخر آخرون بأن "بايدن يقفز ويطير في عقله المفقود".
Biden jumps and flies in his lost mind ...— Quociente Cultural®⚠️🔞 (@GloriaSacer) April 9, 2022
"I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping, travelling with him, that's when I travelled 17,000 miles when I was Vice President. I don't know that for a fact." Joe Biden pic.twitter.com/bRZsbpFleV
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعمه في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.