https://arabic.sputniknews.com/20220409/بنك-قطر-الوطني-الأزمة-الأوكرانية-تشكل-تهديدا-كبيرا-لأمن-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-1061006157.html
بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي
بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي
قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB، إن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 61 في المئة من الطاقة المستهلكة، ويأتي... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:40+0000
2022-04-09T11:40+0000
2022-04-09T11:40+0000
العالم العربي
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102903/28/1029032867_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_aa0177b667159e8e408594af5ad1dfff.jpg
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبخاصة لدول شمال أوروبا التي قد تكون في خطر في حال توقف تدفق الغاز الروسي إليها نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي قد يسرع من حدوث "الركود التضخمي وانخفاض النمو مع ارتفاع التضخم"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وأوضح التقرير أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، تصيب أسواق السلع الأساسية بانتكاسات كبيرة، كما قد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تعطل في تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك.وأضاف التقرير، أن مصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، لا يمكن أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير، نتيجة نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/خبير-أمريكا-وقطر-والجزائر-غير-قادرين-على-تعويض-الغاز-الروسي-1060828312.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102903/28/1029032867_192:0:3308:2337_1920x0_80_0_0_3de4b5f255fe278b55bc561400c79572.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر
بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي
تابعنا عبر
قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB، إن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 61 في المئة من الطاقة المستهلكة، ويأتي أكثر من 40 في المئة منه من روسيا.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبخاصة لدول شمال أوروبا التي قد تكون في خطر في حال توقف تدفق الغاز الروسي إليها نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي قد يسرع من حدوث "الركود التضخمي وانخفاض النمو مع ارتفاع التضخم"، بحسب وكالة الأنباء القطرية
.
وأوضح التقرير أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، تصيب أسواق السلع الأساسية بانتكاسات كبيرة، كما قد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تعطل في تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك.
وأضاف التقرير، أن مصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، لا يمكن أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير، نتيجة نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي.