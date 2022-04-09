https://arabic.sputniknews.com/20220409/بهدف-دعمها-مونديال-2022-وزير-قطري-يزور-جزيرة-إيرانية-1061025199.html

بهدف دعمها مونديال 2022.. وزير قطري يزور جزيرة إيرانية

بهدف دعمها مونديال 2022.. وزير قطري يزور جزيرة إيرانية

يلتقي وزير النقل الإيراني رستم قاسمي، مع وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، في جزيرة "كيش" جنوب إيران، غدا الأحد. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T21:48+0000

2022-04-09T21:48+0000

2022-04-09T21:48+0000

العالم العربي

إيران

قطر

بطولة كأس العالم 2022

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن هدف لقاء الوزيرين، القطري والإيراني، يعزا إلى الوقوف على البنى التحتية في الجزيرة السياحية الإيرانية، ومدى إمكانية دعمها لاستضافة قطر في طولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتأتي زيارة الوزير القطري جاسم بن سيف السليطي، في سياق توصيات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإمكانية الاستفادة من الطاقة السياحية لمونديال 2022 في قطر، وكذلك لعقد اجتماع مقرر سلفا بين وزيري البلدين.ومن المقرر أن يبحث الجانبان القطري والإيراني سبل دعم إيران لبطولة كأس العالم، من خلال إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة بين الدولتين والاتفاق على تكثيف الخطوط الجوية القطرية استخدام أجواء إيران، بالإضافة إلى إبرام مذكرة تعاون ثنائي.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد اقترحت في وقت سابق اليوم السبت، إصدار تأشيرات دخول مجانية للزوار الأجانب الراغبين في زيارة البلاد خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.وسيمنح هذا الاقتراح مشجعي مونديال كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، تأشيرات مجانية لرحلة واحدة أو رحلتين أو متعددة الرحلات، وهي تأشيرة صالحة لفترة شهرين وإقامة 20 يوما في البلاد.ومن جانبه، عبر إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/الخارجية-الإيرانية-إصدار-تأشيرات-مجانية-لمشجعي-مونديال-قطر-القادمين-إلى-البلاد-1061020114.html

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العالم العربي, إيران, قطر, بطولة كأس العالم 2022