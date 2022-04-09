https://arabic.sputniknews.com/20220409/بوتين-وباشينيان-يناقشان-الاستعدادات-للزيارة-المرتقبة-لرئيس-الوزراء-الأرميني-إلى-روسيا-1061006586.html
بوتين وباشينيان يناقشان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا
بوتين وباشينيان يناقشان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عبر الهاتف الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا، حسبما أفادت... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:45+0000
2022-04-09T11:45+0000
2022-04-09T11:45+0000
روسيا
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وأضاف بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان".وأضاف: "ناقش الجانبان القضايا الموضوعية الهامة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا إلى روسيا".وجاء في البيان: "تم التطرق أيضا إلى موضوع تطوير معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان. وستتواصل الاتصالات الروسية الأرمينية النشطة على مختلف المستويات".وتابع: "أكد فلاديمير بوتين ونيكول باشينيان من جديد أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات الثلاثية الأساسية بشأن ناغورنو قره باخ بتاريخ 9 ديسمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك إنشاء لجنة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية وإطلاق مشاريع لإعادة العلاقات الاقتصادية والنقل".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/بوتين-وباشينيان-يناقشان-الاتفاقات-الخاصة-بترسيم-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-1056831993.html
https://arabic.sputniknews.com/20220406/باشينيان-وعلييف-يوصيان-وزراء-الخارجية-لبدء-الأعمال-التحضيرية-للمفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1060920908.html
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روسيا
بوتين وباشينيان يناقشان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عبر الهاتف الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
وأضاف بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان".
وأضاف: "ناقش الجانبان القضايا الموضوعية الهامة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا إلى روسيا".
وجاء في البيان: "تم التطرق أيضا إلى موضوع تطوير معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان. وستتواصل الاتصالات الروسية الأرمينية النشطة على مختلف المستويات".
وتابع: "أكد فلاديمير بوتين ونيكول باشينيان من جديد أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات الثلاثية الأساسية بشأن ناغورنو قره باخ بتاريخ 9 ديسمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك إنشاء لجنة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية وإطلاق مشاريع لإعادة العلاقات الاقتصادية والنقل".