https://arabic.sputniknews.com/20220409/تركيا-ترد-على-أنباء-تعيين-سفير-لها-في-مصر-1061000079.html
تركيا ترد على أنباء تعيين سفير لها في مصر
تركيا ترد على أنباء تعيين سفير لها في مصر
علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اتخاذ تركيا قرارا بتعيين سفير لها في مصر، وذلك بعد أن جمدت المشاورات التي جرت... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:27+0000
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أخبار تركيا اليوم
مصر
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وحسب "الأناضول"، أكد تشاووش أوغلو، أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.وتابع: "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال".وأوضح أن "القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا".واستطرد قائلا: "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن عزم تركيا تعيين سفيرها الجديد في القاهرة بعد نحو 9 سنوات من سحب السفير السابق.يذكر أنه في 6 مايو/ آيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/تطبيع-العلاقات-بين-مصر-وتركيا-ما-سر-العودة-بعد-عام-من-ختام-المشاورات-1060983274.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر
تركيا ترد على أنباء تعيين سفير لها في مصر
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علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اتخاذ تركيا قرارا بتعيين سفير لها في مصر، وذلك بعد أن جمدت المشاورات التي جرت بين البلدين منذ منتصف العام الماضي.
وحسب "الأناضول"
، أكد تشاووش أوغلو، أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".
وتابع: "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال".
وأوضح أن "القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا".
واستطرد قائلا: "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن عزم تركيا
تعيين سفيرها الجديد في القاهرة بعد نحو 9 سنوات من سحب السفير السابق.
يذكر أنه في 6 مايو/ آيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.
وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".