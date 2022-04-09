https://arabic.sputniknews.com/20220409/تقرير-إنستغرام-يخسر-نصف-نشاطه-ومدونيه-في-روسيا-1060995578.html

تقرير: "إنستغرام" يخسر نصف نشاطه ومدونيه في روسيا

تقرير: "إنستغرام" يخسر نصف نشاطه ومدونيه في روسيا

كشفت شركة دراسات وأبحاث روسية متخصصة بالمواقع الإلكترونية والإنترنت، اليوم الأحد، أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فقدت ما يقارب نصف المدونين في روسيا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T06:44+0000

2022-04-09T06:44+0000

2022-04-09T06:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102341/05/1023410523_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_52e8bc795832acf7266afad920d824c0.jpg

وذكرت شركة "Brand Analytics" في تقريرها، أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقيام السلطات بتقييد الوصول إلى منصة "إنستغرام" بسبب سياساتها المعادية لروسيا وجيشها، غادر المنصة نحو 48% من المدونين الروس الذين كانوا يعملون بشكل متواصل على هذه المنصة الأمريكية.وبحسب التقرير، انخفض نشاط المدونين على منصة التداول الاجتماعي في روسيا، حيث انخفض عدد الرسائل اليومية المنشورة عليها بنسبة 46%، وحدث ذلك بشكل واضح خلال الفترة الممتدة بين 14 مارس/آذار إلى 21 مارس. كما أشارت الشركة إلى انخفاض ملحوظ لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية أي "إنستغرام" و"فيسبوك".وأضاف التقرير أن عدد المستخدمين الروس انخفض بنسبة 21% الذي نتج انخفاضا على المحتوى بنسبة 28%، مشيرة إلى أن الانخفاض شمل منصة "يوتيوب" كذلك.كما أكدت الشركة الروسية أن خسائر شركة "ميتا" الأمريكية بعد الحجب في روسيا بلغت 13% من المداخيل و15% من الإعلانات توقفت نهائيا من روسيا.في المقابل، ارتفعت أسهم ومداخيل منصات التواصل الروسية خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد عدد المستخدمين على منصة "فكونتاكتي" بنسبة 20% وارتفع المحتوى نحو 16%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد المدونين والنشاطات على منصة "تلغرام" بنسبة 23%.وفي وقت سابق، حظرت محكمة تفرسكوي في موسكو، فيسبوك وإنستغرام في عموم روسيا بتهمة التطرف.وأعلنت المحكمة أن القرار "سينفذ على الفور"، مؤكدة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق واتسآب.أعلنت النيابة العامة الروسية، في وقت سابق، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا