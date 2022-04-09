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دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح
دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح
صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع "tgcom24"، قال دي مايو خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح". وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيعطي الضوء الأخضر "لعودة دبلوماسيينا إلى عاصمة أوكرانيا"، مؤكداً أن "الدبلوماسية من أجل السلام يجب أن تسود"، مضيفا أن التمثيل الإيطالي نشط حاليا في مدينة لفوف الأوكرانية.
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العالم, إيطاليا

دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح

10:03 GMT 09.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، روسيا 17 فبراير 2022
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، روسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . POOL
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صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح.
وبحسب موقع "tgcom24"، قال دي مايو خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح".
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وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيعطي الضوء الأخضر "لعودة دبلوماسيينا إلى عاصمة أوكرانيا"، مؤكداً أن "الدبلوماسية من أجل السلام يجب أن تسود"، مضيفا أن التمثيل الإيطالي نشط حاليا في مدينة لفوف الأوكرانية.
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