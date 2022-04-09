https://arabic.sputniknews.com/20220409/دي-مايو-سيتم-إعادة-فتح-السفارة-الإيطالية-في-كييف-بعد-عيد-الفصح---1061001506.html
دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح
دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح
صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:03+0000
2022-04-09T10:03+0000
2022-04-09T10:03+0000
العالم
إيطاليا
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وبحسب موقع "tgcom24"، قال دي مايو خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح". وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيعطي الضوء الأخضر "لعودة دبلوماسيينا إلى عاصمة أوكرانيا"، مؤكداً أن "الدبلوماسية من أجل السلام يجب أن تسود"، مضيفا أن التمثيل الإيطالي نشط حاليا في مدينة لفوف الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزراء-دفاع-تركيا-وبريطانيا-وإيطاليا-يناقشون-الأزمة-الأوكرانية-في-إسطنبول-1060970640.html
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العالم, إيطاليا
دي مايو: سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح
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صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح.
وبحسب موقع "tgcom24
"، قال دي مايو خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "سيتم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيعطي الضوء الأخضر "لعودة دبلوماسيينا إلى عاصمة أوكرانيا"، مؤكداً أن "الدبلوماسية من أجل السلام يجب أن تسود"، مضيفا أن التمثيل الإيطالي نشط حاليا في مدينة لفوف الأوكرانية.