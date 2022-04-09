https://arabic.sputniknews.com/20220409/زاخاروفا-يوتيوب-وقع-حكمه-على-نفسه-1061003901.html

زاخاروفا: يوتيوب وقع حكمه على نفسه

زاخاروفا: يوتيوب وقع حكمه على نفسه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن موقع "يوتيوب" وقع حكمه على نفسه. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T10:56+0000

2022-04-09T10:56+0000

2022-04-09T10:56+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في منصة "تلغرام": "على ما يبدو، حكم "يوتيوب" على نفسه قوموا بحفظ محتواكم وانتقلوا إلى المنصات الروسية وبسرعة".من جانبه، قال رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، إن موقع "يوتيوب يتجه نحو أن يصبح غير قانوني في روسيا".وكتب كليشاس في قناته على "تلغرام": "يتخذ يوتيوب خطوة نحو أن يصبح خارجا عن القانون في بلدنا. إنه لأمر مؤسف أن يتخذ يوتيوب مثل هذا الاختيار".قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين، يوم الأربعاء الماضي، إن الوزارة تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات ضد موقع يوتيوب بعد أن حجب قنوات حكومية روسية.وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا