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https://arabic.sputniknews.com/20220409/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-سواحل-فانواتو-في-المحيط-الهادئ-1061025919.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل فانواتو في المحيط الهادئ
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل فانواتو في المحيط الهادئ
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T23:46+0000
2022-04-09T23:46+0000
فانواتو
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وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع السبت، على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة مالامبا وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.وتشكل فانواتو جزء من حزام النار، وهو منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادئ عرضة في شكل دائم لهزات أرضية وثوران براكين.
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فانواتو

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل فانواتو في المحيط الهادئ

23:46 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع السبت، على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة مالامبا وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.
وتشكل فانواتو جزء من حزام النار، وهو منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادئ عرضة في شكل دائم لهزات أرضية وثوران براكين.
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