https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-الأوليغارش-الروس-يسعون-إلى-تملك-العقارات-الفاخرة-في-دبي-1060997514.html

صحيفة: "الأوليغارش الروس" يسعون إلى تملك العقارات الفاخرة في دبي

صحيفة: "الأوليغارش الروس" يسعون إلى تملك العقارات الفاخرة في دبي

أشارت مجلة "فوربس" إلى أن الأوليغارش الروس غير المرحب بهم في الغرب، يسعون إلى البحث عن العقارات الفاخرة في دبي. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T07:45+0000

2022-04-09T07:45+0000

2022-04-09T07:45+0000

العالم

فوربس

الأوليغارشيين

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قال شريف نادي فارلي، الوسيط العقاري الرئيسي في شركة Vartur Real Estate، التي لها مكاتب في دبي وتركيا، وهي وجهة رئيسية أخرى للأثرياء الروس الذين يتطلعون إلى الهروب من العقوبات: "نتلقى طلبات متزايدة من الأوليغارش الروسية، الذين يبحثون عن استثمارات أكبر، فهم خائفون من الاحتفاظ بأصولهم في الدول الأوروبية".وقال وسيط آخر، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف من خرق اتفاقيات السرية: "لقد رأينا بعض الاهتمام من قبل الأوليغارش، ليس فقط بشراء العقارات في دبي، ولكن الإقامة الكاملة في دبي"، فيما أشار مسؤول تنفيذي ثالث في قطاع العقارات في دبي إلى أن شركتهم عملت مع "عدة" مليارديرات روس يبحثون عن منازل.وبحسب فوربس، من أكثر المناطق التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الروس، نخلة جميرا الشهيرة، وجميرا باي، وهي جزيرة من صنع الإنسان تبلغ مساحتها ستة ملايين قدم مربع، يصل سعر الفيلات فيها إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى إعمار بيتش فرونت، التي تطل مبانيها السكنية الشاهقة الفاخرة على ميناء دبي، وإعمار بيتشفرونت، موطن أطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة، ودبي مول ثاني أكبر مركز تسوق في العالم، دبي مول. ومرسى دبي، التي تشمل "لامير" على شاطئ البحر التجاري والسياحي الصديق للسياحة، ومشروع الواجهة البحرية الفاخر جميرا بيتش ريزيدنس.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/تركيا-نرحب-بالأوليغارشيين-الروس-كسياح-أو-مستثمرين-1060528281.html

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