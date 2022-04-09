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https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-البريطانيون-يعرضون-في-الشبكات-الاجتماعية-على-الأوكرانيات-سكنا-مجانا-مقابل-العلاقة-الحميمة-1061007915.html
صحيفة: البريطانيون يعرضون في الشبكات الاجتماعية على الأوكرانيات سكنا مجانا مقابل العلاقة الحميمة
صحيفة: البريطانيون يعرضون في الشبكات الاجتماعية على الأوكرانيات سكنا مجانا مقابل العلاقة الحميمة
أكدت صحيفة "The Times" البريطانية أن اللاجئين من أوكرانيا الذين يحاولون العثور على سكن في المملكة المتحدة من خلال مجموعات خاصة على الشبكات الاجتماعية يتلقون... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:16+0000
2022-04-09T12:16+0000
العالم
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نشر صحفي المنشور رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي نيابة عن ناتاليا البالغة من العمر 22 عامًا من كييف، ووفقًا لصحيفة "The Times"، تلقت في غضون دقائق الكثير من "الرسائل الفاحشة ذات الدلالات الجنسية من رجال يبحثون عن جنس". في غضون يومين فقط، تلقت ناتاليا 75 رسالة خاصة، 41 منها من رجال غير متزوجين يعيشون بمفردهم.وبحسب الصحيفة، فقد كذب بعض الرجال بأنهم يعيشون في منازل بها عدة غرف نوم، رغم أنه في الواقع كان لديهم غرفة نوم واحدة فقط.دعا أحد الرجال ناتاليا للنوم في نفس السرير، وبدأ شخص ما على الفور مراسلة مع سؤال عما إذا كانت الفتاة على علاقة، بحسب الصحيفة.كتب رجل آخر أنه لا يريد العمل ككفيل لفتاة غير مستعدة للعلاقات الجنسية، مضيفًا أن هذا سيحدث "بواسطة اتفاق متبادل "وأنه" اجتاز جميع العراقيل الأمنية ".اعتبارًا من 7 أبريل/نيسان، تلقت سلطات المملكة المتحدة 79.8 ألف طلب بموجب للحصول على تأشيرات من أوكرانيا، منها 36.3 ألف طلب بموجب قانون الأسرة و43.6 ألف بموجب قانون الكفالة.في الوقت نفسه، تم إصدار 28.5 ألف تأشيرة في إطار نظام الأسرة، و12.5 ألف في إطار نظام الكفالة.
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العالم

صحيفة: البريطانيون يعرضون في الشبكات الاجتماعية على الأوكرانيات سكنا مجانا مقابل العلاقة الحميمة

12:16 GMT 09.04.2022
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNEساعة بيغ بن
ساعة بيغ بن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
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أكدت صحيفة "The Times" البريطانية أن اللاجئين من أوكرانيا الذين يحاولون العثور على سكن في المملكة المتحدة من خلال مجموعات خاصة على الشبكات الاجتماعية يتلقون رسائل من رجال غير متزوجين يعرضون عليهم الدخول في علاقة جنسية مقابل المساعدة.
نشر صحفي المنشور رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي نيابة عن ناتاليا البالغة من العمر 22 عامًا من كييف، ووفقًا لصحيفة "The Times"، تلقت في غضون دقائق الكثير من "الرسائل الفاحشة ذات الدلالات الجنسية من رجال يبحثون عن جنس". في غضون يومين فقط، تلقت ناتاليا 75 رسالة خاصة، 41 منها من رجال غير متزوجين يعيشون بمفردهم.
وبحسب الصحيفة، فقد كذب بعض الرجال بأنهم يعيشون في منازل بها عدة غرف نوم، رغم أنه في الواقع كان لديهم غرفة نوم واحدة فقط.
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دعا أحد الرجال ناتاليا للنوم في نفس السرير، وبدأ شخص ما على الفور مراسلة مع سؤال عما إذا كانت الفتاة على علاقة، بحسب الصحيفة.
كتب رجل آخر أنه لا يريد العمل ككفيل لفتاة غير مستعدة للعلاقات الجنسية، مضيفًا أن هذا سيحدث "بواسطة اتفاق متبادل "وأنه" اجتاز جميع العراقيل الأمنية ".
اعتبارًا من 7 أبريل/نيسان، تلقت سلطات المملكة المتحدة 79.8 ألف طلب بموجب للحصول على تأشيرات من أوكرانيا، منها 36.3 ألف طلب بموجب قانون الأسرة و43.6 ألف بموجب قانون الكفالة.
في الوقت نفسه، تم إصدار 28.5 ألف تأشيرة في إطار نظام الأسرة، و12.5 ألف في إطار نظام الكفالة.
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