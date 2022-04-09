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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-عبرية-الروسية-كسينيا-سوبتشاك-تحصل-على-الجنسية-الإسرائيلية-1061011447.html
صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية
صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية
حصلت الصحفيّة الروسية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك، ابنة أناتولي سوبتشاك، رئيس بلدية سانت بطرسبرغ السابق الذي توفي عام 2000، على الجنسية الإسرائيلية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:32+0000
2022-04-09T13:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
اسرائيل
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وتعد كسينيا سوبتشاك واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في روسيا، والتي أصبحت شخصية سياسية بارزة بحلول 2011-2012، كما عرف عنها قربها من شخصيات سياسية مثل بوريس نيمتسوف، الذي قُتل في فبراير/ شباط 2015، وأليكسي نافالني، الموجود في أحد السجون الروسية، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.سُمح لـ "كسينيا" بخوض الانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين 2018، حيث فازت بنسبة 1.68% فقط من الأصوات، لكن مشاركتها أعطت شرعية إضافية للرئيس الروسي ما أثار غضب المعارضة، الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.ومع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، شهدت روسيا مغادرة العديد من المشاهير الروس ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل، وكان من بين الوافدين كسينيا سوبتشاك، التي تعود جذورها إلى جدها لأمها اليهودي، فيما يقول مصدر مطلع إن سوبتشاك وابنها حصلا مؤخرا على الجنسية الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20171101/8-المئة-الناخبين-الروس-استعداد-تصويت-صالح-كسينيا-سوبتشاك-1027132829.html
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العالم, روسيا, اسرائيل

صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية

13:32 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 09.04.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالصحفية الروسية، المحسوبة على التيار الليبرالي، كسينيا سوبتشاك، المرشحة لانتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، خلال المؤتمرالصحفي الكبير السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، موسكو 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017
الصحفية الروسية، المحسوبة على التيار الليبرالي، كسينيا سوبتشاك، المرشحة لانتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، خلال المؤتمرالصحفي الكبير السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، موسكو 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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حصلت الصحفيّة الروسية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك، ابنة أناتولي سوبتشاك، رئيس بلدية سانت بطرسبرغ السابق الذي توفي عام 2000، على الجنسية الإسرائيلية.
وتعد كسينيا سوبتشاك واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في روسيا، والتي أصبحت شخصية سياسية بارزة بحلول 2011-2012، كما عرف عنها قربها من شخصيات سياسية مثل بوريس نيمتسوف، الذي قُتل في فبراير/ شباط 2015، وأليكسي نافالني، الموجود في أحد السجون الروسية، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
سُمح لـ "كسينيا" بخوض الانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين 2018، حيث فازت بنسبة 1.68% فقط من الأصوات، لكن مشاركتها أعطت شرعية إضافية للرئيس الروسي ما أثار غضب المعارضة، الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
الصحفية الروسية، المحسوبة على التيار الليبرالي، كسينيا سوبتشاك، المرشحة لانتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2017
نحو 8% من الناخبين الروس على استعداد للتصويت لصالح كسينيا سوبتشاك
1 نوفمبر 2017, 09:58 GMT
ومع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، شهدت روسيا مغادرة العديد من المشاهير الروس ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل، وكان من بين الوافدين كسينيا سوبتشاك، التي تعود جذورها إلى جدها لأمها اليهودي، فيما يقول مصدر مطلع إن سوبتشاك وابنها حصلا مؤخرا على الجنسية الإسرائيلية.
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