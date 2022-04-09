https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-عبرية-الروسية-كسينيا-سوبتشاك-تحصل-على-الجنسية-الإسرائيلية-1061011447.html
صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية
صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية
حصلت الصحفيّة الروسية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك، ابنة أناتولي سوبتشاك، رئيس بلدية سانت بطرسبرغ السابق الذي توفي عام 2000، على الجنسية الإسرائيلية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:32+0000
2022-04-09T13:32+0000
2022-04-09T13:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102841/22/1028412202_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_f116acadf2e48ac55ab2bb858e7eaeb7.jpg
وتعد كسينيا سوبتشاك واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في روسيا، والتي أصبحت شخصية سياسية بارزة بحلول 2011-2012، كما عرف عنها قربها من شخصيات سياسية مثل بوريس نيمتسوف، الذي قُتل في فبراير/ شباط 2015، وأليكسي نافالني، الموجود في أحد السجون الروسية، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.سُمح لـ "كسينيا" بخوض الانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين 2018، حيث فازت بنسبة 1.68% فقط من الأصوات، لكن مشاركتها أعطت شرعية إضافية للرئيس الروسي ما أثار غضب المعارضة، الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.ومع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، شهدت روسيا مغادرة العديد من المشاهير الروس ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل، وكان من بين الوافدين كسينيا سوبتشاك، التي تعود جذورها إلى جدها لأمها اليهودي، فيما يقول مصدر مطلع إن سوبتشاك وابنها حصلا مؤخرا على الجنسية الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20171101/8-المئة-الناخبين-الروس-استعداد-تصويت-صالح-كسينيا-سوبتشاك-1027132829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102841/22/1028412202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_864135b9b853a1769376b4959dd75993.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اسرائيل
صحيفة عبرية: الروسية كسينيا سوبتشاك تحصل على الجنسية الإسرائيلية
13:32 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
حصلت الصحفيّة الروسية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك، ابنة أناتولي سوبتشاك، رئيس بلدية سانت بطرسبرغ السابق الذي توفي عام 2000، على الجنسية الإسرائيلية.
وتعد كسينيا سوبتشاك واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في روسيا، والتي أصبحت شخصية سياسية بارزة بحلول 2011-2012، كما عرف عنها قربها من شخصيات سياسية مثل بوريس نيمتسوف، الذي قُتل في فبراير/ شباط 2015، وأليكسي نافالني، الموجود في أحد السجون الروسية، بحسب صحيفة هآرتس
الإسرائيلية.
سُمح لـ "كسينيا" بخوض الانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين 2018، حيث فازت بنسبة 1.68% فقط من الأصوات، لكن مشاركتها أعطت شرعية إضافية للرئيس الروسي ما أثار غضب المعارضة، الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
ومع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، شهدت روسيا مغادرة العديد من المشاهير الروس ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل، وكان من بين الوافدين كسينيا سوبتشاك، التي تعود جذورها إلى جدها لأمها اليهودي، فيما يقول مصدر مطلع إن سوبتشاك وابنها حصلا مؤخرا على الجنسية الإسرائيلية.