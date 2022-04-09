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صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية
كشفت صور أقمار صناعية أن كوريا الشمالية على ما يبدو تواصل أعمال الترميم في موقع للتجارب النووية، في ظل تكهنات بأن بيونغ يانغ تدفع لإجراء تجربة نووية جديدة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:03+0000
2022-04-09T13:03+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة "يونهاب"، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الشبكة النووية المفتوحة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.وتشير الصور التي تم التقاطها بين 24 مارس/ آذار و6 أبريل/ نيسان إلى استمرار النشاط في النفق الثالث بموقع بيونغي-ري للتجارب النووية، مثل وجود أكوام ركامية جديدة، حيث تم الكشف حديثا عن مدخل جديد للنفق.وأضاف التقرير أن "كوريا الشمالية أقامت على الأرجح مدخلا أوليا للنفق الثالث وبدأت في حفر هيكل النفق".وأشارت الوكالة إلى أن هناك 4 أنفاق معروفة في منطقة بيونغي-ري، والتي تم إغلاقها رسميا في عام 2018، وقد تم تنفيذ أعمال الهدم أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.ووفقا للوكالة، هناك تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.وأوضحت أنه ربما تجرى في موعد الذكرى 110 لميلاد كيم إيل-سونغ، المؤسس الوطني الراحل وجد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، في الخامس عشر من أبريل/نيسان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/أمريكا-تحث-كوريا-الشمالية-على-الدخول-في-حوار-وسط-تقارير-عن-قيامها-بتجربة-نووية-محتملة-1060999574.html
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كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, العالم

صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية

13:03 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / KimWon-Jinإطلاق صاروخ من طراز "هواسونغ-12" (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / KimWon-Jin
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كشفت صور أقمار صناعية أن كوريا الشمالية على ما يبدو تواصل أعمال الترميم في موقع للتجارب النووية، في ظل تكهنات بأن بيونغ يانغ تدفع لإجراء تجربة نووية جديدة.
وحسب وكالة "يونهاب"، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الشبكة النووية المفتوحة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
وتشير الصور التي تم التقاطها بين 24 مارس/ آذار و6 أبريل/ نيسان إلى استمرار النشاط في النفق الثالث بموقع بيونغي-ري للتجارب النووية، مثل وجود أكوام ركامية جديدة، حيث تم الكشف حديثا عن مدخل جديد للنفق.
وأضاف التقرير أن "كوريا الشمالية أقامت على الأرجح مدخلا أوليا للنفق الثالث وبدأت في حفر هيكل النفق".
وأشارت الوكالة إلى أن هناك 4 أنفاق معروفة في منطقة بيونغي-ري، والتي تم إغلاقها رسميا في عام 2018، وقد تم تنفيذ أعمال الهدم أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
أمريكا تحث كوريا الشمالية على الدخول في حوار وسط تقارير عن قيامها بتجربة نووية محتملة
09:18 GMT
ووفقا للوكالة، هناك تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.
وأوضحت أنه ربما تجرى في موعد الذكرى 110 لميلاد كيم إيل-سونغ، المؤسس الوطني الراحل وجد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، في الخامس عشر من أبريل/نيسان الجاري.
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