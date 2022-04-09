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صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية

صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية

كشفت صور أقمار صناعية أن كوريا الشمالية على ما يبدو تواصل أعمال الترميم في موقع للتجارب النووية، في ظل تكهنات بأن بيونغ يانغ تدفع لإجراء تجربة نووية جديدة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T13:03+0000

2022-04-09T13:03+0000

2022-04-09T13:03+0000

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وحسب وكالة "يونهاب"، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الشبكة النووية المفتوحة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.وتشير الصور التي تم التقاطها بين 24 مارس/ آذار و6 أبريل/ نيسان إلى استمرار النشاط في النفق الثالث بموقع بيونغي-ري للتجارب النووية، مثل وجود أكوام ركامية جديدة، حيث تم الكشف حديثا عن مدخل جديد للنفق.وأضاف التقرير أن "كوريا الشمالية أقامت على الأرجح مدخلا أوليا للنفق الثالث وبدأت في حفر هيكل النفق".وأشارت الوكالة إلى أن هناك 4 أنفاق معروفة في منطقة بيونغي-ري، والتي تم إغلاقها رسميا في عام 2018، وقد تم تنفيذ أعمال الهدم أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.ووفقا للوكالة، هناك تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.وأوضحت أنه ربما تجرى في موعد الذكرى 110 لميلاد كيم إيل-سونغ، المؤسس الوطني الراحل وجد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، في الخامس عشر من أبريل/نيسان الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/أمريكا-تحث-كوريا-الشمالية-على-الدخول-في-حوار-وسط-تقارير-عن-قيامها-بتجربة-نووية-محتملة-1060999574.html

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