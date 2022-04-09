https://arabic.sputniknews.com/20220409/طالبان-تشكر-روسيا-على-اعتمادها-القائم-بالأعمال-الأفغاني-في-موسكو-1061015794.html

طالبان تشكر روسيا على اعتمادها القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو

طالبان تشكر روسيا على اعتمادها القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو

أعربت وزارة الخارجية الأفغانية عن امتنانها للحكومة الروسية لاعتمادها والاعتراف بالدبلوماسي جمال ناصر غروال الذي أرسلته حركة طالبان كقائم بالأعمال الأفغاني في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T15:25+0000

2022-04-09T15:25+0000

2022-04-09T15:25+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

حركة طالبان

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وجاء في البيان: "تشكر وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية حكومة روسيا الاتحادية لاعتماد الدبلوماسي الأفغاني وإتاحة الفرصة للسفارة الأفغانية في تطوير العلاقات بين البلدين".أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن وزارة الخارجية الروسية، أرسلت اليوم، مذكرة إلى السفارة الأفغانية في موسكو تعترف فيها رسمياً بالدبلوماسي، جمال ناصر غروال، الذي أرسلته حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بصفته القائم المفوض المؤقت بأعمال أفغانستان لدى روسيا.وقالت زاخاروفا، في إفادة إعلامية: "في فبراير/شباط الماضي، وصل أول دبلوماسي أفغاني إلى موسكو، مبعوثاً من حكومة طالبان. وفي مارس/آذار، حصل على اعتماد من وزارة الخارجية، وفي نهاية مارس، أبلغتنا وزارة الخارجية الأفغانية بانتهاء مهمة سفير أفغانستان لدى روسيا سعيد جواد، وتعيين جمال غروال، قائمًا مفوضاً مؤقتاً بأعمال أفغانستان في موسكو".وأضافت زاخاروفا : "أرسلت وزارة الخارجية الروسية اليوم، في 6 أبريل/نيسان، مذكرة إلى السفارة الأفغانية بشأن الاعتراف الرسمي بوضع هذا الدبلوماسي الأفغاني بصفته القائم المفوض المؤقت بأعمال أفغانستان في موسكو. ونعتبر ذلك بمثابة خطوة نحو استئناف كامل للاتصالات الدبلوماسية".وأوضحت زاخاروفا، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف الرسمي بنظام طالبان في أفغانستان".في نهاية مارس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو أصدرت اعتمادا لأول دبلوماسي أفغاني من حكومة طالبان، وقد وصل بالفعل إلى روسيا.وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تكال، يوم الاثنين المنصرم، تعيين حركة طالبان، أول ممثل لها في موسكو منذ إقالة سفير السلطات السابقة، التي حلت الحركة مكانها، العام الماضي.وتسعى طالبان للاعتراف بحكومتها منذ سيطرتها على البلاد في آب/أغسطس الماضي عقب فرار الرئيس السابق أشرف غني بنهاية معارك بين قوات الحكومة وطالبان. ولكن الحركة تواجه ضغوطا دولية في سبيل تحقيق تلك الغاية، تتمثل في المطالبات بضمان الحريات للأفغان وعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى.وكان وزير الخارجية، أمير خان متقي، قد قال في تصريح مصور في وقت سابق، إن الصين ستقبل بالدبلوماسيين الذين ستعينهم الحركة في السفارة الأفغانية هناك، وذلك عقب زيارة قام بها للصين أجرى خلالها محادثات وصفها بالجيدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-موسكو-تصدر-اعتماد-أول-دبلوماسي-من-حكومة-طالبان-1060701974.html

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