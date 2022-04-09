https://arabic.sputniknews.com/20220409/عبد-اللهيان-الصهاينة-مصدر-الفلتان-الأمني-في-المنطقة-1061017093.html

عبد اللهيان: الصهاينة مصدر الفلتان الأمني في المنطقة

عبد اللهيان: الصهاينة مصدر الفلتان الأمني في المنطقة

قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن الصهاينة يشكلون مصدر انعدام الأمن في المنطقة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T15:59+0000

2022-04-09T15:59+0000

2022-04-09T15:59+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إيران

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، واللذان تناولا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خاصة الوضع الراهن في سوريا والتطورات داخل الأراضي الفلسطينية ومفاوضات فيينا.وشدد عبد اللهيان على أن إيران لا تريد سوى الخير والأمن والازدهار لجيرانها الإقليميين، خاصة الإمارات، مهنئا في اتصاله الهاتفي مع عبدالله بن زايد، الإمارات حكومة وشعبا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في وقت وصف وزير الخارجية الإيرانية العلاقات بين طهران وأبوظبي، بأنها ماضية باتجاه التقدم، مشيرا إلى تبادل الزيارات والمشاورات الجيدة بين كبار مسؤولي البلدين.ولفت عبد اللهيان إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة تعنى بمتابعة الاتفاقات وتبادل الوفود، وأهمية دورها في تعزيز وتوسيع العلاقات بين إيران والإمارات، موضحا أنه ليست هناك أي قيود على سير تنمية العلاقات الشاملة بين الدولتين.ومن جانبه، قدّم وزير الخارجية الإماراتي التهاني بحلول الشهر الفضيل، معربا عن أمله في توسيع العلاقات القوية والمتجذرة بين أبوظبي وطهران، وتعزيزها، داعيا إلى تحديد الفرص المتاحة للتعاون، انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين.وشدد عبدالله بن زايد على أن الإمارات لن تسمح لأي من الأطراف اتخاذ أراضي بلاده لتنفيذ أي أعمال مخربة أو استفزازية ضد دول الجوار.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيران-تأمل-برفع-الحصار-عن-اليمن-وتؤكد-عدم-وجود-قيود-على-العلاقات-الشاملة-مع-الإمارات-1061007504.html

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