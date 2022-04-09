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https://arabic.sputniknews.com/20220409/كازاخستان-تعلن-التزامها-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-مع-واشنطن-1061002580.html
كازاخستان تعلن التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن
كازاخستان تعلن التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن
أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، عن لقاء جمع السفير الكازاخستاني لدى الولايات المتحدة، يرزان أشيكباييف، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:25+0000
2022-04-09T10:25+0000
العالم
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وأصدرت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الكازاخستانية بيانا، قالت فيه: "التقى السفير الكازاخستاني لدى الولايات المتحدة يرزان أشيكباييف بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأكدا الالتزام بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة".وبحسب البيان، أجرى سفير كازاخستان لدى الولايات المتحدة يرزان أشيكباييف محادثة قصيرة مع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، نقل خلالها تمنياته الحارة نيابة عن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، مؤكدا على التزام الجمهورية بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة مع الولايات المتحدة.بدوره، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باستمرار الشراكة البناءة بين البلدين حول قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والإقليمية.
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العالم

كازاخستان تعلن التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن

10:25 GMT 09.04.2022
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عاصمة كازاخستان نورسلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، عن لقاء جمع السفير الكازاخستاني لدى الولايات المتحدة، يرزان أشيكباييف، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأصدرت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الكازاخستانية بيانا، قالت فيه: "التقى السفير الكازاخستاني لدى الولايات المتحدة يرزان أشيكباييف بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأكدا الالتزام بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة".
وبحسب البيان، أجرى سفير كازاخستان لدى الولايات المتحدة يرزان أشيكباييف محادثة قصيرة مع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، نقل خلالها تمنياته الحارة نيابة عن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، مؤكدا على التزام الجمهورية بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة مع الولايات المتحدة.
بدوره، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باستمرار الشراكة البناءة بين البلدين حول قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والإقليمية.
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