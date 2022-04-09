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https://arabic.sputniknews.com/20220409/كينيون-يستقبلون-شاحنة-وقود-بالرقص-والغناء-فيديو-1060998119.html
كينيون يستقبلون شاحنة وقود بالرقص والغناء... فيديو
كينيون يستقبلون شاحنة وقود بالرقص والغناء... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو لسكان كينيين يشاركون فيما يشبه الحفل الراقص، وذلك احتفالا بوصول شاحنة وقود. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في ظل أزمة كبيرة لنقص الوقود تشهدها كينيا، أسفرت عن اكتظاظ محطات التزود بالوقود بطوابير طويلة من السيارات.واندلعت أزمة الوقود في كينيا بعد تأخر الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى عودة مشاهد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود إلى كيزومو، ثالث أكبر مدينة في كينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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كينيون يستقبلون شاحنة وقود بالرقص والغناء... فيديو

08:15 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 08:16 GMT 09.04.2022)
© AP Photoيرتدي أحد أفراد قبيلة "ماساي" موران (أو المحارب) صندلًا مصنوعًا من قطعة إطار السيارات، حيث يشارك هو وآخرون في احتفالات "أولنغيشير" (Olng'esherr) عند تلال ماباراشا، بالقرب من كاجيادو في كينيا، 23 سبتمبر 2020
يرتدي أحد أفراد قبيلة ماساي موران (أو المحارب) صندلًا مصنوعًا من قطعة إطار السيارات، حيث يشارك هو وآخرون في احتفالات أولنغيشير (Olng'esherr) عند تلال ماباراشا، بالقرب من كاجيادو في كينيا، 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AP Photo
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تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو لسكان كينيين يشاركون فيما يشبه الحفل الراقص، وذلك احتفالا بوصول شاحنة وقود.
جاء ذلك في ظل أزمة كبيرة لنقص الوقود تشهدها كينيا، أسفرت عن اكتظاظ محطات التزود بالوقود بطوابير طويلة من السيارات.
واندلعت أزمة الوقود في كينيا بعد تأخر الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى عودة مشاهد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود إلى كيزومو، ثالث أكبر مدينة في كينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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