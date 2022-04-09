https://arabic.sputniknews.com/20220409/لصوص-يسرقون-جسرا-فولاذيا-بوزن-500-طن-في-ليلة-وضحاها-1061016596.html
لصوص يسرقون جسرا فولاذيا بوزن 500 طن في ليلة وضحاها
لصوص يسرقون جسرا فولاذيا بوزن 500 طن في ليلة وضحاها
ضجت الصحف الهندية ووسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بخبر سرقة جسر فولاذي بوزن 500 طن، بالكامل واختفائه في ليلة وضحاها. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T15:43+0000
2022-04-09T15:43+0000
2022-04-09T15:43+0000
مجتمع
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وبحسب موقع "timesofindia"، أصبحت عملية السرقة الحاصلة في منطقة أمياور، على بعد نحو 40 كيلومترا من ساسارام، حديث البلاد والسكان، حيث نجح اللصوص بسرقة جسر كبير على مراحل.ونوهت المصادر إلى أن الجسر استخدم لمدة 45 عاما لعبور قناة "آرا سوني" المائية في ولاية بيهار، حيث يبلغ طوله نحو 60 قدما (أكثر من 18 مترا).وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، إن اللصوص استخدموا الجرافات ومشاعل الغاز لتقطيع الجسر والهروب به.الغريب في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها جسر، حيث سرق اللصوص في عام 2012، جسرا في وضح النهار في جمهورية التشيك، بعد أن زعموا أنهم عمال هدم.وفي العام الماضي، سرق اللصوص بقيمة 100 ألف دولار من الفولاذ من جسر في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة. وفي عام 2004، سُرق جسر فولاذي يبلغ ارتفاعه 36 قدما في أوكرانيا لاستخدامه كخردة معدنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
لصوص يسرقون جسرا فولاذيا بوزن 500 طن في ليلة وضحاها
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ضجت الصحف الهندية ووسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بخبر سرقة جسر فولاذي بوزن 500 طن، بالكامل واختفائه في ليلة وضحاها.
وبحسب موقع "timesofindia"، أصبحت عملية السرقة الحاصلة في منطقة أمياور، على بعد نحو 40 كيلومترا من ساسارام، حديث البلاد والسكان، حيث نجح اللصوص بسرقة جسر كبير على مراحل.
وأشار المواطنون المحليون إلى أن اللصوص كانوا قد عملوا مثل "صراصير المطبخ"، حيث قطعوا الجسر المعدني الذي يزيد وزنه عن 500 طن، منذ افتتاح جسر خرساني موازن في منطقة قريبة قبل 5 سنوات، لكنهم لم يتوقعوا أن الجسر وكامل الهيكل سيختفي في ليلة وضحاها.
ونوهت المصادر إلى أن الجسر
استخدم لمدة 45 عاما لعبور قناة "آرا سوني" المائية في ولاية بيهار، حيث يبلغ طوله نحو 60 قدما (أكثر من 18 مترا).
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، إن اللصوص استخدموا الجرافات ومشاعل الغاز لتقطيع الجسر والهروب به.
ونوهت المصادر إلى أن عملية سرقة معدن الجسر جذبت مجموعات "مافيا التعدين" إليه، حيث تبلغ قيمة المعدن المستخلص من الجسر ثروة كبيرة.
الغريب في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها جسر، حيث سرق اللصوص في عام 2012، جسرا في وضح النهار في جمهورية التشيك، بعد أن زعموا أنهم عمال هدم.
وفي العام الماضي، سرق اللصوص بقيمة 100 ألف دولار من الفولاذ من جسر في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
وفي عام 2004، سُرق جسر فولاذي يبلغ ارتفاعه 36 قدما في أوكرانيا لاستخدامه كخردة معدنية.