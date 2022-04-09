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https://arabic.sputniknews.com/20220409/ليالي-رمضانية-ساحرة-في-مدينة-صيدا-القديمة-الساحات-والشوارع-تزدحم-بالزائرين-1061014600.html
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
تعيش مدينة صيدا في جنوب لبنان، أجواء رمضانية ساحرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الفادح، المدينة التاريخية أصبحت مقصدا للسياح واستطاعت أن تجذب... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:50+0000
2022-04-09T14:52+0000
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لبنان
تقارير سبوتنيك
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عبر شوارع المدينة القديمة والتاريخية تصل إلى ساحة باب السراي التي تعتبر أكبر ساحة عامة تنبض بالحياة داخل صيدا القديمة، وهي التي تلتقي فيها شتى المسارات السياحية مع السوق المحلي.تشهد الساحة بعد الإفطار حركة نشطة خلال شهر رمضان، المقاهي تستقبل خلال الليل آلاف الزائرين، وهي حركة كانت قد ضعفت مع تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.الأسعار مرتفعة وإقبال على الشراءيقول بائع "حلويات الأطفال" لـ"سبوتنيك" أن " الأوضاع كل يوم أسوء، وهو يضطر إلى تخفيض الأسعار لتصريف منتجاته بالرغم من ارتفاع كبير في أسعار المواد التي يستخدمها، ولكنه يؤكد أن الحركة نشطة جدا".أما بائع "البليلة" فكان له رأي معاكس "الأسعار مختلفة جدا عن السنة الماضية والغلاء فادح وكبير، ولكن حركة الناس ممتازة" ويبدي استغرابه من أن "الناس قادرة على شراء المنتجات والسهر بالرغم من أن الأسعار أصبحت ضرب ثلاثة".ويقول محي الدين حفوضه عضو مجلس مفوضية جمعية كشاف المسلم التي تقيم عشرات النشاطات داخل المدينة أنه "من دون شك الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا في لبنان عموما وصيدا القديمة بشكل خاص لأنها تعتبر وكرا للبيئة الطيبة والفقيرة جدا، وما يحدث اليوم مختلف عن السنوات السابقة فهي مقصد للناس من خارج المدينة، والأسعار لا تزال مقبولة".صيدا مدينة رمضانيةعملت بلدية صيدا إلى جانب العديد من فعاليات المدينة والمؤسسات والمنظمات الأهلية والدولية على وضع خطة لإنعاش المدينة، فعملوا على تنظيف الشوارع ورفع النفايات، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والساحات من خلال الطاقة الشمسية وتأمين وقود للمولدات من أجل رفع ساعات التغذية، كما أشرفت فرق مختصة بالسلامة الغذائية على تدريب أفراد من المنطقة للحفاظ على سلامة الغذاء.
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منوعات, لبنان, تقارير سبوتنيك

ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين

14:50 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 09.04.2022)
© Sputnik . abedal kaderليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . abedal kader
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تعيش مدينة صيدا في جنوب لبنان، أجواء رمضانية ساحرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الفادح، المدينة التاريخية أصبحت مقصدا للسياح واستطاعت أن تجذب اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.
عبر شوارع المدينة القديمة والتاريخية تصل إلى ساحة باب السراي التي تعتبر أكبر ساحة عامة تنبض بالحياة داخل صيدا القديمة، وهي التي تلتقي فيها شتى المسارات السياحية مع السوق المحلي.
تشهد الساحة بعد الإفطار حركة نشطة خلال شهر رمضان، المقاهي تستقبل خلال الليل آلاف الزائرين، وهي حركة كانت قد ضعفت مع تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.
الأسعار مرتفعة وإقبال على الشراء
يقول بائع "حلويات الأطفال" لـ"سبوتنيك" أن " الأوضاع كل يوم أسوء، وهو يضطر إلى تخفيض الأسعار لتصريف منتجاته بالرغم من ارتفاع كبير في أسعار المواد التي يستخدمها، ولكنه يؤكد أن الحركة نشطة جدا".
أما بائع "البليلة" فكان له رأي معاكس "الأسعار مختلفة جدا عن السنة الماضية والغلاء فادح وكبير، ولكن حركة الناس ممتازة" ويبدي استغرابه من أن "الناس قادرة على شراء المنتجات والسهر بالرغم من أن الأسعار أصبحت ضرب ثلاثة".
© Sputnik . abedal kaderليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
© Sputnik . abedal kader
ويقول محي الدين حفوضه عضو مجلس مفوضية جمعية كشاف المسلم التي تقيم عشرات النشاطات داخل المدينة أنه "من دون شك الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا في لبنان عموما وصيدا القديمة بشكل خاص لأنها تعتبر وكرا للبيئة الطيبة والفقيرة جدا، وما يحدث اليوم مختلف عن السنوات السابقة فهي مقصد للناس من خارج المدينة، والأسعار لا تزال مقبولة".
صيدا مدينة رمضانية
عملت بلدية صيدا إلى جانب العديد من فعاليات المدينة والمؤسسات والمنظمات الأهلية والدولية على وضع خطة لإنعاش المدينة، فعملوا على تنظيف الشوارع ورفع النفايات، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والساحات من خلال الطاقة الشمسية وتأمين وقود للمولدات من أجل رفع ساعات التغذية، كما أشرفت فرق مختصة بالسلامة الغذائية على تدريب أفراد من المنطقة للحفاظ على سلامة الغذاء.
© Sputnik . abedal kaderليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
ليالي رمضانية ساحرة في مدينة صيدا القديمة... الساحات والشوارع تزدحم بالزائرين
© Sputnik . abedal kader
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