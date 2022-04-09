https://arabic.sputniknews.com/20220409/ليبيا-تعديل-مشروع-الدستور-محطة-خلافية-جديدة-بين-البرلمان-والأعلى-للدولة-1061018739.html

ليبيا… تعديل "مشروع الدستور" محطة خلافية جديدة بين البرلمان والأعلى للدولة

ليبيا… تعديل "مشروع الدستور" محطة خلافية جديدة بين البرلمان والأعلى للدولة

رغم كافة المحاولات والجهود والخطوات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية، لم تصل ليبيا إلى مرحلة استقرار دائم حتى الآن. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T16:27+0000

2022-04-09T16:27+0000

2022-04-09T16:27+0000

أخبار ليبيا اليوم

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قبل نهاية العام الماضي كان الشارع الليبي ينتظر موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، ورغم مرور ثلاثة أشهر على الموعد السابق لم تتوصل الأطراف الليبية لموعد جديد للانتخابات.مؤخرا شكل مجلس النواب الليبي لجنة تتكون من 12 عضوا بمهام محددة، أبرزها مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، إضافة إلى صلاحية إجراء أي تعديلات تراها مناسبة.لجنة جديدةوتلتزم اللجنة بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده، كما كُلفت بعرض أعمالها على المجلس الذي أكد أن اللجنة ليست مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددمصادر برلمانية ليبية أكدت أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة ترفض إجراء تعديلات على مسودة الدستور، وأنها تريد الذهاب للمبادرة التي طرحتها البعثة الأممية بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية والتي تهدف للإبقاء على حكومة الدبيبة.تدخل ستيفانيمن ناحيته قال البرلماني الليبي ميلاد الأسود، إن تدخل المستشارة استيفاني ومحاولة التوجيه وفق رؤيتها حكم على عمل اللجنة بالفشل قبل أن تبدأ لانه ببساطة لا ينطلق من أساس واحد.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الأولى بالمستشارة دعم ما اتفق عليه المجلسين وعدم الخوض في مسارات جديدة.ولفت إلى دور البعثة يتمثل في الدعم فقط،لا في وضع الأطر المحددة لدولة ذات سيادة. داعيا لضرورة الحوار المباشر دون التدخل الخارجي الذي لن يحل الأزمة.ويرى أن دخول الحكومة الجديدة يمكنه حل الأزمة، خاصة بعد تجاوز منتصف الطريق نحو الانتخابات، عبر تنفيذ التعديل الدستوري.تمسك بالسلطةوأشار إلى أن عبد الحميد دبيبة لن يسلم الحكم بسهولة وأن ما يحملونه من شعارات هدفها بقائهم فقط لعلمهم بعدم واقعية التنفيذ.نحن أمام مسار دستوري واضح بشأن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي تضمن تعديل مسودة مشروع الدستور التي أنتجتها الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستوري.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة ستعمل في المقام الأول على مراجعة المواد الخلافية في المشروع مع المجلس الأعلى للدولة.مساعي الأعلى للدولةوأشار إلى أن ما يتضح في الأفق أن المجلس الأعلى للدولة لا يريد الحلول التوافقية، وأنه لن يتفق مع لجنة البرلمان على تعديل مسودة مشروع الدستور الذي يتضمن العديد من المواد التي هي بحاجة للتعديل.ويرى أن ما يبحث عنه المجلس الأعلى للدولة هو الاستفتاء على مشروع الدستور كما هو، أو إعداد قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، وأن المسارين يرفضهما البرلمان.وشدد على أن رئاسة مجلس الدولة لديها توجهها الذي يتعارض نسبة كبيرة من أعضاء المجلس، فيما تتعلق الآمال بموقف جاد من أعضاء "الأعلى للدولة" يعلنون فيه موقف من المشهد.وفي وقت سابق أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في مارس/آذار الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة للتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على تويتر أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تسيرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.ويسود الغموض على اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اجتمعت وليامز خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط في تونس.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يرفض-التعديل-الدستوري-الذي-أقره-البرلمان-1059125012.html

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أخبار ليبيا اليوم