https://arabic.sputniknews.com/20220409/محافظة-كربلاء-العراقية-تسجل-207-حالات-اختناق-والنجف-150-بسبب-عاصفة-ترابية-1061000371.html
محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية
محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية
قالت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية إنه تم تسجيل 207 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة أمس الجمعة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:37+0000
2022-04-09T09:37+0000
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العالم العربي
العراق
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وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، إن 5 مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة. كما سجلت دائرة صحة النجف 150 حالة احتناق إثر عاصفة ترابية، استقبلتها مستشفيات المحافظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/228-حالة-اختناق-بسبب-عاصفة-ضربت-محافظة-كربلاء-العراقية-1059440722.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق
محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية
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قالت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية إنه تم تسجيل 207 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، إن 5 مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة.
كما سجلت دائرة صحة النجف 150 حالة احتناق إثر عاصفة ترابية، استقبلتها مستشفيات المحافظة.