عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/محافظة-كربلاء-العراقية-تسجل-207-حالات-اختناق-والنجف-150-بسبب-عاصفة-ترابية-1061000371.html
محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية
محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية
قالت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية إنه تم تسجيل 207 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة أمس الجمعة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:37+0000
2022-04-09T09:37+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104325/29/1043252999_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_ad29e937df12a3972b66f6b12d7e4e80.jpg
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، إن 5 مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة. كما سجلت دائرة صحة النجف 150 حالة احتناق إثر عاصفة ترابية، استقبلتها مستشفيات المحافظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/228-حالة-اختناق-بسبب-عاصفة-ضربت-محافظة-كربلاء-العراقية-1059440722.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104325/29/1043252999_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_6abc8a03bbdec18fd881cd36ca80416d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية

09:37 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed مستشفى العراق
مستشفى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قالت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية إنه تم تسجيل 207 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، إن 5 مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة.
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
228 حالة اختناق بسبب عاصفة ضربت محافظة كربلاء العراقية
4 مارس, 10:06 GMT
كما سجلت دائرة صحة النجف 150 حالة احتناق إثر عاصفة ترابية، استقبلتها مستشفيات المحافظة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала