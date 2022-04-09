https://arabic.sputniknews.com/20220409/مسؤول-إيراني-نعمل-لتكوين-علاقات-احترافية-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1061002814.html
مسؤول إيراني: نعمل لتكوين علاقات احترافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مسؤول إيراني: نعمل لتكوين علاقات احترافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده تعمل على أن يكون لديها علاقات احترافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاشفا عن وثيقة استراتيجية... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:28+0000
2022-04-09T10:28+0000
2022-04-09T10:28+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، اليوم السبت: "سنعمل على أن يكون لدينا علاقات محترفة مع الوكالة الدولية".وأضاف: "نتوقع من الوكالة الدولية الالتزام بتعهداتها القانونية مقابل شفافيتنا وعليها مواجهة الضغوط الخارجية بشأن العلاقة معنا".وتابع: وكشف إسلامي عن وثيقة استراتيجية تحدد رؤية بلاده النووية خلال السنوات العشرين المقبلة.وأردف:بدوره، شدد الرئيس الإيراني في كلمة بالمناسبة نفسها على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية السلمية، قائلا: إن "المعرفة والتكنولوجيا النووية لبلدنا في مجال الطاقة النووية لا رجوع فيها".وأضاف:" لحسن الحظ، تتسارع أعمال أبحاث العلماء حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وستدعم الحكومة هذه العملية".وتحيي إيران، اليوم السبت 9 نيسان/أبريل، الذكرى السادسة عشر لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.
إيران
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العالم, إيران
مسؤول إيراني: نعمل لتكوين علاقات احترافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده تعمل على أن يكون لديها علاقات احترافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاشفا عن وثيقة استراتيجية تحدد رؤية طهران النووية خلال العقدين المقبلين.
طهران - سبوتنيك
. وقال إسلامي، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، اليوم السبت: "سنعمل على أن يكون لدينا علاقات محترفة مع الوكالة الدولية".
وأضاف: "نتوقع من الوكالة الدولية الالتزام بتعهداتها القانونية مقابل شفافيتنا وعليها مواجهة الضغوط الخارجية بشأن العلاقة معنا".
وتابع:
"على الوكالة الدولية تبني موقف حازم تجاه عمليات الكيان الإسرائيلي التخريبية ضد برنامجنا النووي".
وكشف إسلامي عن وثيقة استراتيجية تحدد رؤية بلاده النووية خلال السنوات العشرين المقبلة.
وأردف:
اليوم أيضًا، يتم الكشف عن وثيقة تنمية الموارد البشرية، ووثيقة تطوير استخدام الإشعاع، من أجل تغطية جميع منتجات الدولة، خاصة الزراعية والغذائية، ووثيقة توسيع إنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك بناء محطة طاقة جديدة بقدرة 10 آلاف ميغاوات.
بدوره، شدد الرئيس الإيراني في كلمة بالمناسبة نفسها على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية السلمية، قائلا: إن "المعرفة والتكنولوجيا النووية لبلدنا في مجال الطاقة النووية لا رجوع فيها".
وأضاف:" لحسن الحظ، تتسارع أعمال أبحاث العلماء حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وستدعم الحكومة هذه العملية".
وتحيي إيران، اليوم السبت 9 نيسان/أبريل، الذكرى السادسة عشر لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.