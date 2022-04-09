https://arabic.sputniknews.com/20220409/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-إلى-تفكيك-مخيم-الهول-شمالي-سوريا-1061010210.html
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تفكيك مخيم الهول شمالي سوريا
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تفكيك مخيم الهول شمالي سوريا
دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، المجتمع الدولي "للوقوف مع العراق وتفكيك مخيم الهول شمالي سوريا، وسحب الدول لرعاياها الموجودين في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:06+0000
2022-04-09T13:06+0000
2022-04-09T13:06+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/71/1043147198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9676206b51216a88e96925d8244fa8d7.jpg
بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي، عقب مؤتمر أقيم في بغداد تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي).وقال البيان إنه "برعاية رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أقامت مستشارية الأمن القومي، اليوم السبت، مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي)، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسفيري أمريكا وبريطانيا، وسفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى بغداد، ورئيس بعثة منظمة الهجرة وممثلة اليونيسف [منظمة الأمم المتحدة للطفولة] في العراق، كما حضر عن الجانب العراقي معالي وزير العدل ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة العراقية".كما أشاد الأعرجي، بـ "الدور الكبير الذي قدمته المنظمات الإنسانية الدولية وسفراء الدول الأجنبية في العراق، فيما يتعلق بإعادة تأهيل العائدين من العوائل والأطفال إلى مخيم الجدعة"، مشددا على أن "هؤلاء هم ضحايا لأخطاء لم يرتكبوها، وأن بقائهم في مخيم الهول الموبوء بكل أشكال التطرف والإجرام يمثل خطرا حقيقيا".وأشارت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، وفقا للبيان، إلى أن "البعثة عقدت الكثير من الاجتماعات مع الحكومة العراقية بخصوص ملف مخيم الهول الحدودي"، مثمنة "دور الحكومة العراقية، ومستشارية الأمن القومي لتعاونها في هذا المجال".وأكدت بلاسخارت "الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لإعادة العوائل والأطفال من مخيم الهول إلى مراكز التأهيل، وصولا إلى دمجهم بالمجتمع".وخرج المؤتمر بـ"توصية تضمنت تأسيس مجموعة عمل بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لتفعيل الإطار الدولي للدول الأعضاء، لإعادة النازحين من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم"، بحسب البيان.ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/71/1043147198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b35b04bd7e70aa9e2bc712835d7262d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تفكيك مخيم الهول شمالي سوريا
تابعنا عبر
دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، المجتمع الدولي "للوقوف مع العراق وتفكيك مخيم الهول شمالي سوريا، وسحب الدول لرعاياها الموجودين في المخيم، ومحاكمة الإرهابيين في بلدانهم، لتحقيق أمن مستدام في المنطقة والعالم".
بغداد - سبوتنيك
. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي، عقب مؤتمر أقيم في بغداد تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي).
وقال البيان إنه "برعاية رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أقامت مستشارية الأمن القومي، اليوم السبت، مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي)، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسفيري أمريكا وبريطانيا، وسفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى بغداد، ورئيس بعثة منظمة الهجرة وممثلة اليونيسف [منظمة الأمم المتحدة للطفولة] في العراق، كما حضر عن الجانب العراقي معالي وزير العدل ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة العراقية".
وأكد الأعرجي، خلال المؤتمر وفقا للبيان، "حاجة العراق إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب البشرية والمادية والإعلامية".
كما أشاد الأعرجي، بـ "الدور الكبير الذي قدمته المنظمات الإنسانية الدولية وسفراء الدول الأجنبية في العراق، فيما يتعلق بإعادة تأهيل العائدين من العوائل والأطفال إلى مخيم الجدعة"، مشددا على أن "هؤلاء هم ضحايا لأخطاء لم يرتكبوها، وأن بقائهم في مخيم الهول الموبوء بكل أشكال التطرف والإجرام يمثل خطرا حقيقيا".
وأشارت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، وفقا للبيان، إلى أن "البعثة عقدت الكثير من الاجتماعات مع الحكومة العراقية بخصوص ملف مخيم الهول الحدودي"، مثمنة "دور الحكومة العراقية، ومستشارية الأمن القومي لتعاونها في هذا المجال".
وأكدت بلاسخارت "الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لإعادة العوائل والأطفال من مخيم الهول إلى مراكز التأهيل، وصولا إلى دمجهم بالمجتمع".
وخرج المؤتمر بـ"توصية تضمنت تأسيس مجموعة عمل بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لتفعيل الإطار الدولي للدول الأعضاء، لإعادة النازحين من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم"، بحسب البيان.
ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.