https://arabic.sputniknews.com/20220409/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-إلى-تفكيك-مخيم-الهول-شمالي-سوريا-1061010210.html

مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تفكيك مخيم الهول شمالي سوريا

مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تفكيك مخيم الهول شمالي سوريا

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، المجتمع الدولي "للوقوف مع العراق وتفكيك مخيم الهول شمالي سوريا، وسحب الدول لرعاياها الموجودين في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T13:06+0000

2022-04-09T13:06+0000

2022-04-09T13:06+0000

العالم العربي

العراق

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بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي، عقب مؤتمر أقيم في بغداد تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي).وقال البيان إنه "برعاية رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أقامت مستشارية الأمن القومي، اليوم السبت، مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي)، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسفيري أمريكا وبريطانيا، وسفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى بغداد، ورئيس بعثة منظمة الهجرة وممثلة اليونيسف [منظمة الأمم المتحدة للطفولة] في العراق، كما حضر عن الجانب العراقي معالي وزير العدل ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة العراقية".كما أشاد الأعرجي، بـ "الدور الكبير الذي قدمته المنظمات الإنسانية الدولية وسفراء الدول الأجنبية في العراق، فيما يتعلق بإعادة تأهيل العائدين من العوائل والأطفال إلى مخيم الجدعة"، مشددا على أن "هؤلاء هم ضحايا لأخطاء لم يرتكبوها، وأن بقائهم في مخيم الهول الموبوء بكل أشكال التطرف والإجرام يمثل خطرا حقيقيا".وأشارت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، وفقا للبيان، إلى أن "البعثة عقدت الكثير من الاجتماعات مع الحكومة العراقية بخصوص ملف مخيم الهول الحدودي"، مثمنة "دور الحكومة العراقية، ومستشارية الأمن القومي لتعاونها في هذا المجال".وأكدت بلاسخارت "الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لإعادة العوائل والأطفال من مخيم الهول إلى مراكز التأهيل، وصولا إلى دمجهم بالمجتمع".وخرج المؤتمر بـ"توصية تضمنت تأسيس مجموعة عمل بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لتفعيل الإطار الدولي للدول الأعضاء، لإعادة النازحين من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم"، بحسب البيان.ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.

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