https://arabic.sputniknews.com/20220409/مستشار-هيئة-الثقافة-والآثار-في-البحرين-يكشف-لـسبوتنيك-آليات-دعم-المملكة-للحرف-التراثية-1061022484.html

مستشار هيئة الثقافة والآثار في البحرين يكشف لـ"سبوتنيك" آليات دعم المملكة للحرف التراثية

مستشار هيئة الثقافة والآثار في البحرين يكشف لـ"سبوتنيك" آليات دعم المملكة للحرف التراثية

قال الدكتور إيلي فلوطي، المستشار الإعلامي لهيئة البحرين للثقافة والآثار، إن المملكة تقدم العديد من أوجه الدعم للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T19:17+0000

2022-04-09T19:17+0000

2022-04-09T19:17+0000

ثقافة

تقارير سبوتنيك

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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مهرجان البحرين السنوي للتراث المقام هذا العام تحت عنوان "تراثنا ذهبي"، يقام منذ مطلع السبيعينيات تحت رعاية الملك، وأنه يسلط الضوء كل عام على حرفة من التراث البحريني.ولفت إلى أن دورة العام الجاري تسلط الضوء على حرفة الذهب التي توارثتها الأجيال منذ القدم، كما تسلط الضوء على المقتنيات والمشغولات الذهبية الموجودة في المتحف البحريني.وأشار إلى مشاركة العديد من صناع الذهب في المملكة، ومشاركة العديد من الحرف التراثية داخل المهرجان الذي اكتسب خصوصية كبيرة هذا العام لإقامته خلال شهر رمضان، حيث تنظم العديد من السهرات الثقافية داخل المهرجان.وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه المملكة للحفاظ على الحرف التراثية، أوضح فلوطي أن إدارة الحرف تقيم كافة ورش العمل لمساعدة الجميع سواء الحرفيين أو العاملين بها، وحتى الذين يسعون للتعلم.وشدد على أن الإدارة تقدم الدعم المطلوب لحرف في الأماكن التي تتواجد فيه من خلال تخصيص وإنشاء الأماكن المخصصة للحرف، كما جرى بشأن صناعة النسيج العام الماضي، حيث خصص أحد الأماكن للعمل وبيع المنتجات.وافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته الثامنة والعشرين بعنوان "تراثنا ذهبي" مساء الخميس 7 إبريل/ الجاري.وأكد ابن مبارك اعتزازه بالإنابة عن ملك البلاد في افتتاح هذا المهرجان، مشيدًا بما يوليه جلالته لهذه الفعالية الثقافية الوطنية من اهتمام خاص منذ انطلاقتها الأولى في عام 1992، لمكانتها الكبيرة ودورها الهام في إثراء الحراك الثقافي وإبراز التراث الغني لمملكة البحرين وحضارتها وانفتاحها على مختلف الثقافات والحضارات.وقال "إن عودة هذا المهرجان هو إضافة نوعية للمشهد الثقافي في مملكة البحرين ودعمًا للتنمية الثقافية، هو حدث وطني حيوي يهدف للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية من خلال برامجه المتنوعة وفعاليّاته المبتكرة والقادرة على إبراز تميز التّراث البحريني والتّعريف بثقافته والحفاظ على موروثاته وتناقلها جيلا بعد جيل".كما أعرب عن تقديره لجهود رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في تنظيم هذا المهرجان وتسليط الضوء على التراث الذهبي ليكون نافذة للترويج لهذا العنصر الهام في تاريخ مملكة البحرين وما له من بريق خاص وسمعة طيبة جعلته أفضل أنواع الذهب بتصنيعه الدقيق وتصميمة البديع، ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث ومواصلة تطويره للحفاظ على مكانته وأصالته.وتتمحور الفكرة الرئيسية للمهرجان هذا العام حول عنصر الذهب في التراث البحريني، حيث يسلط المهرجان الضوء على القيمة التراثية للذهب وما يمثله من قيم الجاه والجمال إضافة إلى دوره التاريخي في التجارة والاستثمار.ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة، وهي افتتاح معرض "كنوز تاريخية" الذي يلقي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين، وذلك من خلال استعراض صور قطع أثرية لمشغولات الذهب البحريني، ووثائق متعلقة بتجارته، والمقتنيات المستخدمة في صياغته، فضلا عن المجوهرات التراثية من مقتنيات متحف البحرين الوطني، إلى جانب ذلك يقدم المعرض لزواره فرصة مشاهدة العرض الفيلميّ التوثيقي الذي ينقلهم إلى رحلة اكتشاف وتأمل شيقة.وتستعرض القرية التراثية طوال فترة إقامة المهرجان التنوع الغذائي للمطبخ البحريني عبر تقديم الأطباق الشعبية والمشروبات المحلية، كما ويحتوي سوق القرية على مشاركة محلات الذهب البحريني التي تعرض تصاميمها المستوحاة من التراث البحريني للبيع والشراء.

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