https://arabic.sputniknews.com/20220409/مسرح-إيطالي-يستبدل-موسيقى-بحيرة-البجع-بـ-جيزيل-1061001850.html
مسرح إيطالي يستبدل موسيقى "بحيرة البجع" بـ "جيزيل"
مسرح إيطالي يستبدل موسيقى "بحيرة البجع" بـ "جيزيل"
قال مكتب عمدة بلدة لونيغو الإيطالية في مقاطعة فيتشنزا، إن عرض باليه تشايكوفسكي "بحيرة البجع"، استبدل بـ "جيزيل" على خشبة المسرح بسبب الأحداث الجارية في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:11+0000
2022-04-09T10:11+0000
2022-04-09T10:11+0000
منوعات
إيطاليا
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وبحسب بيان المسرح الذي نشرته سلطات المدينة: "يؤسفنا أن نعلن أنه في ضوء الأحداث في أوكرانيا، أبلغتنا فرقة الباليه اليوم أن الأوبرا الوطنية الأوكرانية ووزارة الثقافة الأوكرانية أمرتا عدم عرض "بحيرة البجع" للموسيقار الروسي بيوتر إيليتش تشايكوفسكي".وكان من المفترض أن يقدم النجوم الأوكرانيون "بحيرة البجع" في حدث سيذهب ريعه لدعم سكان أوكرانيا.كما لوحظ ، فإن مسرح لونيغو، "على الرغم من ندمه على هذا القرار قبل بقرار مقترح استبدال "بحيرة البجع" بـ "جيزيل" للموسيقار الفرنسي أدولف آدم. ووعد المسرح بإعادة أموال التذاكر إلى المتفرجين الذين رفضوا العرض الجديد.وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مدينة-أوكرانية-ثانية-تفكك-النصب-التذكاري-للشاعر-الروسي-بوشكين-1061000938.html
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منوعات, إيطاليا
مسرح إيطالي يستبدل موسيقى "بحيرة البجع" بـ "جيزيل"
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قال مكتب عمدة بلدة لونيغو الإيطالية في مقاطعة فيتشنزا، إن عرض باليه تشايكوفسكي "بحيرة البجع"، استبدل بـ "جيزيل" على خشبة المسرح بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وبحسب بيان المسرح الذي نشرته سلطات المدينة: "يؤسفنا أن نعلن أنه في ضوء الأحداث في أوكرانيا، أبلغتنا فرقة الباليه اليوم أن الأوبرا الوطنية الأوكرانية ووزارة الثقافة الأوكرانية أمرتا عدم عرض "بحيرة البجع"
للموسيقار الروسي بيوتر إيليتش تشايكوفسكي".
وكان من المفترض أن يقدم النجوم الأوكرانيون "بحيرة البجع" في حدث سيذهب ريعه لدعم سكان أوكرانيا.
كما لوحظ ، فإن مسرح لونيغو، "على الرغم من ندمه على هذا القرار قبل بقرار مقترح استبدال "بحيرة البجع" بـ "جيزيل" للموسيقار الفرنسي أدولف آدم. ووعد المسرح بإعادة أموال التذاكر إلى المتفرجين الذين رفضوا العرض الجديد.
وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.