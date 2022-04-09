عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مصر-تعلن-إجراءات-جديدة-لدخول-المسافرين-أراضيها-1061024658.html
مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها
مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها
اتخذت السلطات المصرية، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن القادمين من الخارج والدخول لأراضيها. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T21:13+0000
2022-04-09T21:13+0000
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101628/26/1016282628_0:51:1739:1029_1920x0_80_0_0_c39cf93a1ee890d932c6db1fe7c28762.jpg
وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، بأن المطارات المصرية ستبدأ خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بدخول القادمين من الخارج، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن سلطات المطار الدولي تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية يقضي بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى الأراضي المصرية.وتم تعميم منشور على جميع المطارات المصرية، بداية من غد الأحد، الموافق العاشر من شهر أبريل/نيسان، يقضي بضرورة قيام الحجر الصحي بمطار القاهرة بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج، عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر "QR Code".ومن المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات عقب كل رحلة، وكذلك تسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني بحسب جداول التشغيل.وأكدت الصحيفة أنه في حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، فإنه سيتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية، حيال استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصر-تطبق-إجراءات-جديدة-على-السياح-القادمين-من-روسيا-ابتداء-من-السبت-المقبل-1056611018.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101628/26/1016282628_150:0:1590:1080_1920x0_80_0_0_e29bf96e7c7adf781ebfd1cbbff5a20d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي

مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها

21:13 GMT 09.04.2022
© Rt.comمطار القاهرة الدولي - 2015
مطار القاهرة الدولي - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Rt.com
تابعنا عبرTelegram
اتخذت السلطات المصرية، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن القادمين من الخارج والدخول لأراضيها.
وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، بأن المطارات المصرية ستبدأ خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بدخول القادمين من الخارج، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل
19 يناير, 09:50 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن سلطات المطار الدولي تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية يقضي بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى الأراضي المصرية.
وتم تعميم منشور على جميع المطارات المصرية، بداية من غد الأحد، الموافق العاشر من شهر أبريل/نيسان، يقضي بضرورة قيام الحجر الصحي بمطار القاهرة بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج، عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر "QR Code".
ومن المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات عقب كل رحلة، وكذلك تسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني بحسب جداول التشغيل.
وأكدت الصحيفة أنه في حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، فإنه سيتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية، حيال استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала