https://arabic.sputniknews.com/20220409/مصر-تعلن-إجراءات-جديدة-لدخول-المسافرين-أراضيها-1061024658.html

مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها

مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها

اتخذت السلطات المصرية، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن القادمين من الخارج والدخول لأراضيها. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T21:13+0000

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مصر

العالم العربي

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وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، بأن المطارات المصرية ستبدأ خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بدخول القادمين من الخارج، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن سلطات المطار الدولي تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية يقضي بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى الأراضي المصرية.وتم تعميم منشور على جميع المطارات المصرية، بداية من غد الأحد، الموافق العاشر من شهر أبريل/نيسان، يقضي بضرورة قيام الحجر الصحي بمطار القاهرة بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج، عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر "QR Code".ومن المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات عقب كل رحلة، وكذلك تسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني بحسب جداول التشغيل.وأكدت الصحيفة أنه في حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، فإنه سيتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية، حيال استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصر-تطبق-إجراءات-جديدة-على-السياح-القادمين-من-روسيا-ابتداء-من-السبت-المقبل-1056611018.html

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