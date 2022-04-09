https://arabic.sputniknews.com/20220409/مصر-عودة-الأجواء-الباردة-والأرصاد-تنصح-بارتداء-الملابس-الشتوية-1061003370.html
مصر... عودة الأجواء الباردة والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية
مصر... عودة الأجواء الباردة والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية
أعلنت الأرصاد المصرية عودة الأجواء الباردة مرة أخرة وانتهاء الموجة الحارة في البلاد، مناشدةً المواطنين بالاحتفاظ بالملابس الشتوية خاصة في أوقات الليل. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "مصراوي"، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن الموجة الحارة التي حدثت الأيام الماضية انتهت، ويوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة، والتي تراجعت 10 درجات على بعض الأماكن.وأضافت غانم أن تراجع الحرارة نتيجة التأثر بكتل شمالية قادمة من البحر المتوسط.وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتةً إلى أن حالة الطقس خلال فترة الليل ستكون مائلةً للبرودة.وتابعت: "خلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 15 و16 درجة"، قائلة: "سنعود مرة أخرى للأجواء الباردة".وأكدت أن الحرارة مستمرة في الانخفاض طوال الأسبوع الجاري والتي تصل لـ27 و28 على القاهرة.
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مصر... عودة الأجواء الباردة والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية
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أعلنت الأرصاد المصرية عودة الأجواء الباردة مرة أخرة وانتهاء الموجة الحارة في البلاد، مناشدةً المواطنين بالاحتفاظ بالملابس الشتوية خاصة في أوقات الليل.
وحسب موقع "مصراوي"
، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن الموجة الحارة التي حدثت الأيام الماضية انتهت، ويوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة، والتي تراجعت 10 درجات على بعض الأماكن.
وأضافت غانم أن تراجع الحرارة نتيجة التأثر بكتل شمالية قادمة من البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتةً إلى أن حالة الطقس خلال فترة الليل ستكون مائلةً للبرودة.
وتابعت: "خلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 15 و16 درجة"، قائلة: "سنعود مرة أخرى للأجواء الباردة".
وأكدت أن الحرارة مستمرة في الانخفاض طوال الأسبوع الجاري والتي تصل لـ27 و28 على القاهرة.
كما نصحت بالاحتفاظ بالملابس الشتوية خاصة خلال فترة الليل، لافتة إلى أن الاعتماد على الملابس الصيفية بشكل كامل سيكون بعد أعياد شم النسيم.