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https://arabic.sputniknews.com/20220409/مفاجأة-تعيد-الأمل-للرجال-المصابين-بالعقم-إنتاج-حيوانات-منوية-باستخدام-الفئران-1061011106.html
"مفاجأة" تعيد الأمل للرجال المصابين بالعقم... إنتاج حيوانات منوية باستخدام الفئران
"مفاجأة" تعيد الأمل للرجال المصابين بالعقم... إنتاج حيوانات منوية باستخدام الفئران
منح علماء أملا جديدا للرجال المصابين بالعقم، بعد أن تمكنوا من صنع حيوانات منوية من الخلايا ‏الجذعية للفئران.‏ 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:19+0000
2022-04-09T13:19+0000
مجتمع
علوم
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وبدأ الاختراق العلمي الذي وصفه خبراء بريطانيون بأنه "قوة كبيرة"، بخلايا جذعية مأخوذة من أجنة الفئران.وتمكن العلماء بقيادة جامعة طوكيو من تشجيع الخلايا على التحول إلى خلايا منوية عن طريق وضعها في "حساء" كيميائي.بعد ذلك، تم حقن الخلايا في خصيتي الفئران لتصبح حيوانات منوية ناضجة، ثم يتم حقنها في البويضات في نسخة القوارض من التلقيح الاصطناعي، وكانت النتيجة ولادة ناجحة للعديد من صغار الفئران.يقول البروفيسور روبن لوفيل-بادج من معهد فرانسيس كريك بلندن، إن الدراسة المنشورة في مجلة "Science" العلمية "تبشر بالخير" لمحاولات إنتاج الحيوانات المنوية البشرية.ومن أجل إنشاء خلايا منوية بشرية، إذا كان ذلك ممكنا في يوم ما، فسيتعين أولا تحويل خلايا جلد الرجال إلى خلايا جذعية.يشار إلى أنه يعاني حوالي واحد من كل 7 أزواج من صعوبة في الإنجاب، وتكمن المشكلة في الرجال في حوالي نصف الحالات.
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مجتمع, علوم

"مفاجأة" تعيد الأمل للرجال المصابين بالعقم... إنتاج حيوانات منوية باستخدام الفئران

13:19 GMT 09.04.2022
© Fotolia / Sergey Nivensامرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
© Fotolia / Sergey Nivens
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منح علماء أملا جديدا للرجال المصابين بالعقم، بعد أن تمكنوا من صنع حيوانات منوية من الخلايا ‏الجذعية للفئران.‏
وبدأ الاختراق العلمي الذي وصفه خبراء بريطانيون بأنه "قوة كبيرة"، بخلايا جذعية مأخوذة من أجنة الفئران.
وتمكن العلماء بقيادة جامعة طوكيو من تشجيع الخلايا على التحول إلى خلايا منوية عن طريق وضعها في "حساء" كيميائي.
بعد ذلك، تم حقن الخلايا في خصيتي الفئران لتصبح حيوانات منوية ناضجة، ثم يتم حقنها في البويضات في نسخة القوارض من التلقيح الاصطناعي، وكانت النتيجة ولادة ناجحة للعديد من صغار الفئران.
يقول البروفيسور روبن لوفيل-بادج من معهد فرانسيس كريك بلندن، إن الدراسة المنشورة في مجلة "Science" العلمية "تبشر بالخير" لمحاولات إنتاج الحيوانات المنوية البشرية.
ومن أجل إنشاء خلايا منوية بشرية، إذا كان ذلك ممكنا في يوم ما، فسيتعين أولا تحويل خلايا جلد الرجال إلى خلايا جذعية.
يشار إلى أنه يعاني حوالي واحد من كل 7 أزواج من صعوبة في الإنجاب، وتكمن المشكلة في الرجال في حوالي نصف الحالات.
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