https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html

مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار

مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار

نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصدر أمني، قوله إن تعرضًا داعشيًا أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من الجيش. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T08:47+0000

2022-04-09T08:47+0000

2022-04-09T08:47+0000

العالم العربي

العراق

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وأوضح مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" المحلي، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) هاجمت الفوج الرابع لواء 29 قيادة عمليات الجزيرة والبادية على الطريق الاستراتيجي في هيت. ووفقا للمصدر أسفر هذا الهجوم عن سقوط قتيل وجريح في حالة خطرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/العراق-القبض-على-عنصرين-من-داعش-حاولا-الدخول-إلى-محافظة-الأنبار-1060727444.html

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