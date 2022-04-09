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https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html
مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار
مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار
نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصدر أمني، قوله إن تعرضًا داعشيًا أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من الجيش. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T08:47+0000
2022-04-09T08:47+0000
العالم العربي
العراق
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وأوضح مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" المحلي، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) هاجمت الفوج الرابع لواء 29 قيادة عمليات الجزيرة والبادية على الطريق الاستراتيجي في هيت. ووفقا للمصدر أسفر هذا الهجوم عن سقوط قتيل وجريح في حالة خطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/العراق-القبض-على-عنصرين-من-داعش-حاولا-الدخول-إلى-محافظة-الأنبار-1060727444.html
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العالم العربي, العراق

مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار

08:47 GMT 09.04.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصدر أمني، قوله إن تعرضًا داعشيًا أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من الجيش.
وأوضح مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" المحلي، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) هاجمت الفوج الرابع لواء 29 قيادة عمليات الجزيرة والبادية على الطريق الاستراتيجي في هيت.
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
العراق... القبض على عنصرين من "داعش" حاولا الدخول إلى محافظة الأنبار
1 أبريل, 10:00 GMT
ووفقا للمصدر أسفر هذا الهجوم عن سقوط قتيل وجريح في حالة خطرة.
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