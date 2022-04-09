https://arabic.sputniknews.com/20220409/من-أجل-روسيا-من-أجل-النصر-عبارات-تنير-الشاطئ-في-مدينتي-بيروت-وصور-اللبنانيتين--1061023752.html

"من أجل روسيا"... "من أجل النصر"... عبارات تنير الشاطئ في مدينتي بيروت وصور اللبنانيتين

"من أجل روسيا"... "من أجل النصر"... عبارات تنير الشاطئ في مدينتي بيروت وصور اللبنانيتين

نظمت الهيئة التنسيقية لمنظمات المواطنين الروس في لبنان والفريق اللبناني "متطوعي النصر"، بعد ظهر اليوم السبت، 9 أبريل/ نيسان، فعالية وطنية دعما لروسيا وضد الخوف... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T20:26+0000

2022-04-09T20:26+0000

2022-04-09T20:51+0000

روسيا

العالم العربي

لبنان

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وبحضور ومشاركة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، كتب المشاركون بالشموع عبارة "Zа Россию" (من أجل روسيا) و"Za Победу" (من أجل النصر).وتابع "هذه النازية التي ولدت في أوربا في القرن الماضي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا تحارب وتبيد الإنسان، ولهذا السبب اتخذت القيادة الروسية قرار بدء العملية العسكرية، والآن نحن تجمعنا من كل أنحاء العالم وخصوصا من يعرف ويقرأ التاريخ ويفهم الأسباب وجذور العملية العسكرية".وأضاف "تعتبر هذه الفعالية مهمة جدا في الظروف الحالية التي يحاول فيها الإعلام الغربي فرض صورة ملفقة حول ما يحدث في أوكرانيا، وهم يريدون خلق جو من الكراهية لكل شيء روسي، نحن بالطبع ضد هذه المحاولات لأنه منذ عام 2014 كان هناك تكتم على حقيقة ما كان يحدث في إقليم دونباس".وختم "نحن نظمنا هذه الفعالية الرمزية رفضا لكل المحاولات والضغوط الغربية ونشدد أننا فخورون بدولتنا وبأننا مواطنون روس، ونحترم قوة وشجاعة الشعب اللبناني الذي لا يهاب الضغوط الغربية ويؤيد ويدعم روسيا".

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