https://arabic.sputniknews.com/20220409/هواوي-تمنح-بعض-موظفيها-في-روسيا-إجازة-لمدة-شهر--1060999037.html

هواوي تمنح بعض موظفيها في روسيا إجازة لمدة شهر

هواوي تمنح بعض موظفيها في روسيا إجازة لمدة شهر

أفادت وسائل إعلان أن شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، أرسلت بعض موظفيها في روسيا في إجازة لمدة شهر خوفًا من العقوبات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T08:58+0000

2022-04-09T08:58+0000

2022-04-09T08:59+0000

العالم

هواوي

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. أوقفت الشركة جميع الطلبات في روسيا بعد القيود الجديدة الأولى ضد روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة، وعلى أثر ذلك تم إرسال بعض الموظفين في إجازة، حسبما ذكرت مجلة "فوربس"، نقلاً عن مصدر مقرب من الشركة.وكانت قد ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، في مارس/ آذار الماضي، أن الشركات الصينية العملاقة، مثل هواوي وشاومي، قد تواجه خطر العقوبات الغربية في حالة الإمداد بالمزيد من الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات لروسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/ابنة-مؤسس-هواوي-بعد-3-سنوات-من-احتجازها-في-كندا-أصبحنا-أكثر-اتحادا-في-مواجهة-الضغوط-الأمريكية-1060576415.html

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العالم, هواوي, روسيا