https://arabic.sputniknews.com/20220409/هواوي-تمنح-بعض-موظفيها-في-روسيا-إجازة-لمدة-شهر--1060999037.html
هواوي تمنح بعض موظفيها في روسيا إجازة لمدة شهر
هواوي تمنح بعض موظفيها في روسيا إجازة لمدة شهر
أفادت وسائل إعلان أن شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، أرسلت بعض موظفيها في روسيا في إجازة لمدة شهر خوفًا من العقوبات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T08:58+0000
2022-04-09T08:58+0000
2022-04-09T08:59+0000
العالم
هواوي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. أوقفت الشركة جميع الطلبات في روسيا بعد القيود الجديدة الأولى ضد روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة، وعلى أثر ذلك تم إرسال بعض الموظفين في إجازة، حسبما ذكرت مجلة "فوربس"، نقلاً عن مصدر مقرب من الشركة.وكانت قد ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، في مارس/ آذار الماضي، أن الشركات الصينية العملاقة، مثل هواوي وشاومي، قد تواجه خطر العقوبات الغربية في حالة الإمداد بالمزيد من الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/ابنة-مؤسس-هواوي-بعد-3-سنوات-من-احتجازها-في-كندا-أصبحنا-أكثر-اتحادا-في-مواجهة-الضغوط-الأمريكية-1060576415.html
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العالم, هواوي, روسيا
هواوي تمنح بعض موظفيها في روسيا إجازة لمدة شهر
08:58 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلان أن شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، أرسلت بعض موظفيها في روسيا في إجازة لمدة شهر خوفًا من العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. أوقفت الشركة جميع الطلبات في روسيا بعد القيود الجديدة الأولى ضد روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة، وعلى أثر ذلك تم إرسال بعض الموظفين في إجازة، حسبما ذكرت مجلة "فوربس"، نقلاً عن مصدر مقرب من الشركة.
وكانت قد ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، في مارس/ آذار الماضي، أن الشركات الصينية العملاقة، مثل هواوي وشاومي، قد تواجه خطر العقوبات الغربية في حالة الإمداد بالمزيد من الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات لروسيا.