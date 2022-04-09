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وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الكويت
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الكويت
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T06:34+0000
2022-04-09T06:34+0000
2022-04-09T06:34+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد عبد اللهيان على استعداد طهران لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت وإجراء محادثات إقليمية.وقال: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على الحوار والتعاون العملي الإقليمي في إطار أولوية سياسة توطيد العلاقات الشاملة مع الجوار، وتعتبر أن هذا التعاون يصب لصالح الأمن والتقدم والتنمية الإقليمية".تأكيدات وزير الخارجية الإيراني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه، مساء الجمعة، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، ناقش الوزيران خلاله مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتطرق عبد اللهيان كذلك إلى آخر ما تم الوصول إليه خلال مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، والتي تستهدف إعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران.بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح نية بلاده توطيد العلاقات مع ايران، متمنيا أن يكون وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لحل الأزمة اليمنية.وتلقى عبد اللهيان دعوة من نظيره الكويتي لزيارة بلاده، من أجل بحث سبل تعزیز العلاقات الثنائیة والتطورات الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-الكويتية-إيران-ليست-طرفا-في-حقل-الدرة-لأنه-ملكية-خالصة-للسعودية-والكويت-1060610931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الكويت
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت.
وحسب وكالة إرنا
الإيرانية، أكد عبد اللهيان على استعداد طهران لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت وإجراء محادثات إقليمية.
وقال: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على الحوار والتعاون
العملي الإقليمي في إطار أولوية سياسة توطيد العلاقات الشاملة مع الجوار، وتعتبر أن هذا التعاون يصب لصالح الأمن والتقدم والتنمية الإقليمية".
تأكيدات وزير الخارجية الإيراني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه، مساء الجمعة، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، ناقش الوزيران خلاله مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت عبد اللهيان خلال اتصال إلى ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في اليمن، مشددا على وجوب رفع الحصار وضمان وصول المساعدات للشعب اليمني.
وتطرق عبد اللهيان كذلك إلى آخر ما تم الوصول إليه خلال مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، والتي تستهدف إعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران.
بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح نية بلاده توطيد العلاقات
مع ايران، متمنيا أن يكون وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لحل الأزمة اليمنية.
وتطرق الوزير الكويتي إلى ضرورة الوصول إلى حلول في موضوع الحدود البحرية، والاستفادة من الحقول المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات بين البلدين بهذا الخصوص.
وتلقى عبد اللهيان دعوة من نظيره الكويتي لزيارة بلاده، من أجل بحث سبل تعزیز العلاقات الثنائیة والتطورات الإقليمية.