https://arabic.sputniknews.com/20220409/وصول-أول-فريق-رواد-فضاء-من-القطاع-الخاص-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1061010947.html
وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية
وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية
وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم السبت. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:16+0000
2022-04-09T13:16+0000
2022-04-09T13:16+0000
مجتمع
علوم
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أفادت "رويترز" أنه تم إرسال هذا الفريق إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفتها بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.وفي وقت سابق، قال أحد مطوري نظام شركة "سبيس إكس"، إن "مركبة الإطلاق فالكون 9، التي تحمل طاقم مركبة دراغون، انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، في أول رحلة تحمل طاقما تجاريا في العالم".وتم إطلاق أول مهمة في تاريخ الملاحة الفضائية بطاقم تجاري كامل بموجب عقد مع شركة الفضاء "أكسيوم"، وتم تسمية المهمة "أيه إكس1".ويضم الطاقم، القائد، رائد الفضاء السابق في ناسا، مايكل لوبيز أليغريا، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، الذي سيتولى مهمة الطيار، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيب، وفي المجموع، سوف يقضون عشرة أيام في المدار، بما في ذلك ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم
وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية
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وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم السبت.
أفادت "رويترز" أنه تم إرسال هذا الفريق إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفتها بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.
وفي وقت سابق، قال أحد مطوري نظام شركة "سبيس إكس"، إن "مركبة الإطلاق فالكون 9، التي تحمل طاقم مركبة دراغون، انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية
أمس الجمعة، في أول رحلة تحمل طاقما تجاريا في العالم".
وتم إطلاق أول مهمة في تاريخ الملاحة الفضائية بطاقم تجاري كامل بموجب عقد مع شركة الفضاء "أكسيوم"، وتم تسمية المهمة "أيه إكس1".
ويضم الطاقم، القائد، رائد الفضاء السابق في ناسا، مايكل لوبيز أليغريا
، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، الذي سيتولى مهمة الطيار، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيب، وفي المجموع، سوف يقضون عشرة أيام في المدار، بما في ذلك ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية.