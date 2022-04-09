https://arabic.sputniknews.com/20220409/يسرا-ترد-على-تشبيه-شخصيتها-في-أحلام-سعيدة-بدور-سهير-البابلي-بكيزة-هانم-1060998515.html
يسرا ترد على تشبيه شخصيتها في "أحلام سعيدة" بدور سهير البابلي "بكيزة هانم"
يسرا ترد على تشبيه شخصيتها في "أحلام سعيدة" بدور سهير البابلي "بكيزة هانم"
ردت الفنانة المصرية يسرا على تشبيه المشاهدين شخصية "فريدة هانم" التي تجسدها في مسلسلها "أحلام سعيدة" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان بالدور الذي قدمته الراحلة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T08:32+0000
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وفي حوار مع موقع "العربية نت"، أكدت النجمة المصرية أنه ليس هناك تشابه بين الشخصيتين نهائيا.وأضافت: "كنت صرحت بالفعل أن "فريدة" تشبه سهير البابلي في الحياة الحقيقية كثيرا، ولكن ليس في شخصية "بكيزة هانم" كما يتردد".وأوضحت: "كان ذلك في الحلقة الأولى من المسلسل فقط. لكن بداية من الحلقة الثانية بدأت الشخصية تتخذ مسارا آخر، فـ"فريدة" سيدة أرستقراطية، لديها تقاليد وعادات مختلفة، وكأنها تعيش في عالمها الخاص بها، في زمن غير الذي نعيشه، ولكنها لا تعيش أبدا معنا في الألفينيات".وتابعت: "لدى فريدة نظام تعيش به، ولا تتساهل في مظهرها، ولا تخرج من البيت إلا وهي مستعدة بنسبة 100%، فترتدي قبعة وملابس تناسب فترة زمنية سابقة، وترتدي (غوانتي) لأنها تعاني من الوسواس، وتشترط أن تنادي بـ"ديدي هانم"، كما تتناول طعاما مختلفا، وتتحدث بمفردات مختلفة، لدرجة أنها لا تفهم كثيرا من المصطلحات التي يتحدث بها الناس رغم أنها سيدة مثقفة". وأشارت إلى أن "فريدة" ستواجه خلال الحلقات العديد من الأحداث المتلاحقة، لذلك فهي مختلفة كليا عن "بكيزة الدرمللي".ولفتت يسرا إلى أن ما جعلها مطمئنة هو تشجيع مخرج العمل عمرو عرفة وامتلاكه أدوات النجاح، وهو ما دفعها للموافقة على أداء الدور بالرغم من أنه "منطقة خطر" بالنسبة لها.
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أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مجتمع, رمضان
يسرا ترد على تشبيه شخصيتها في "أحلام سعيدة" بدور سهير البابلي "بكيزة هانم"
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ردت الفنانة المصرية يسرا على تشبيه المشاهدين شخصية "فريدة هانم" التي تجسدها في مسلسلها "أحلام سعيدة" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان بالدور الذي قدمته الراحلة سهير البابلي "بكيزة الدرمللي" في المسلسل الكوميدي "بكيزة وزغلول".
وفي حوار مع موقع "العربية نت"
، أكدت النجمة المصرية أنه ليس هناك تشابه بين الشخصيتين نهائيا.
وأضافت: "كنت صرحت بالفعل أن "فريدة" تشبه سهير البابلي في الحياة الحقيقية كثيرا، ولكن ليس في شخصية "بكيزة هانم" كما يتردد".
23 أكتوبر 2021, 11:20 GMT
وأوضحت: "كان ذلك في الحلقة الأولى من المسلسل فقط. لكن بداية من الحلقة الثانية بدأت الشخصية تتخذ مسارا آخر، فـ"فريدة" سيدة أرستقراطية، لديها تقاليد وعادات مختلفة، وكأنها تعيش في عالمها الخاص بها، في زمن غير الذي نعيشه، ولكنها لا تعيش أبدا معنا في الألفينيات".
وتابعت: "لدى فريدة نظام تعيش به، ولا تتساهل في مظهرها، ولا تخرج من البيت إلا وهي مستعدة بنسبة 100%، فترتدي قبعة وملابس تناسب فترة زمنية سابقة، وترتدي (غوانتي) لأنها تعاني من الوسواس، وتشترط أن تنادي بـ"ديدي هانم"، كما تتناول طعاما مختلفا، وتتحدث بمفردات مختلفة، لدرجة أنها لا تفهم كثيرا من المصطلحات التي يتحدث بها الناس رغم أنها سيدة مثقفة".
وأشارت إلى أن "فريدة" ستواجه خلال الحلقات العديد من الأحداث المتلاحقة، لذلك فهي مختلفة كليا عن "بكيزة الدرمللي".
وعن عودتها للكوميديا بعد العديد من الأعمال الدرامية الناجحة في السنوات السابقة، أجابت يسرا بأنها "تعبت نفسيا من الأعمال التي تضم مشاهد قاسية وكئيبة، ومحورها الإثارة والغموض، ولكنني كنت بحاجة إلى التنوع والتغيير.
ولفتت يسرا
إلى أن ما جعلها مطمئنة هو تشجيع مخرج العمل عمرو عرفة وامتلاكه أدوات النجاح، وهو ما دفعها للموافقة على أداء الدور بالرغم من أنه "منطقة خطر" بالنسبة لها.