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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220409/-إطلاق-سراح-14-بحارا-مدنيا-روسيا-من-أوكرانيا-1061006882.html
إطلاق سراح 14 بحارا مدنيا روسيا من أوكرانيا
إطلاق سراح 14 بحارا مدنيا روسيا من أوكرانيا
أعلنت المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم السبت، أنه بفضل الإجراءات المنسقة لأفراد الجيش الروسي نجحت السلطات بإطلاق سراح 14 بحارًا... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:53+0000
2022-04-09T11:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء هذا الإعلان من خلال تصريحات نشرتها المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، قالت فيها: "حصلت الآن على أخبار سارة بفضل الإجراءات المنسقة للجيش الروس، حيث تم الإفراج عن 14 بحارًا من على متن سفينة آزوف كونكورد وتم إجلائهم إلى مكان آمن لجنودنا العسكريين". وأضافت موسكولكوفا قائلة: "الرجال أخذوا هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة ووثائق وكانت هناك مشاكل تتعلق بالطعام وتوفير الضروريات الأساسية".وأشارت موسكالكوفا إلى أنها كانت طوال هذا الوقت على اتصال دائم بأقارب البحارة وتعاونت مع وزارة الدفاع والخارجية الروسية والجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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إطلاق سراح 14 بحارا مدنيا روسيا من أوكرانيا

11:53 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 09.04.2022)
© Sputnik . Mikhail Fomichevأحد بحاري السفينة المضادة للغواصات "الفريق كولاكوف"
أحد بحاري السفينة المضادة للغواصات الفريق كولاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Mikhail Fomichev
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أعلنت المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم السبت، أنه بفضل الإجراءات المنسقة لأفراد الجيش الروسي نجحت السلطات بإطلاق سراح 14 بحارًا مدنيًا محتجزًا ويتم إجلاؤهم إلى مكان آمن.
وجاء هذا الإعلان من خلال تصريحات نشرتها المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، قالت فيها: "حصلت الآن على أخبار سارة بفضل الإجراءات المنسقة للجيش الروس، حيث تم الإفراج عن 14 بحارًا من على متن سفينة آزوف كونكورد وتم إجلائهم إلى مكان آمن لجنودنا العسكريين".
وأضافت موسكولكوفا قائلة: "الرجال أخذوا هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة ووثائق وكانت هناك مشاكل تتعلق بالطعام وتوفير الضروريات الأساسية".
وأشارت موسكالكوفا إلى أنها كانت طوال هذا الوقت على اتصال دائم بأقارب البحارة وتعاونت مع وزارة الدفاع والخارجية الروسية والجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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