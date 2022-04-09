https://arabic.sputniknews.com/20220409/-الخارجية-الروسية-تعلن-عن-مشروع-تجريبي-لنقل-البضائع-عبر-الطريق-البحري-الشمالي-1061017315.html
الخارجية الروسية تعلن عن مشروع تجريبي لنقل البضائع عبر الطريق البحري الشمالي
الخارجية الروسية تعلن عن مشروع تجريبي لنقل البضائع عبر الطريق البحري الشمالي
صرح نيكولاي كورتشونوف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية، أن الوكالة الذرية الروسية "روساتوم" تعمل وشركة الخدمات اللوجستية الإماراتية "موانئ دبي العالمية"،... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T16:02+0000
2022-04-09T16:02+0000
2022-04-09T16:02+0000
روسيا
القطب الشمالي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال كورتشونوف "العمل في إطار الاتفاقية الموقعة في يوليو (سبتمبر) الماضي بين شركة روساتوم وشركة موانئ دبي العالمية بشأن شحن الحاويات التجريبية بين شمال غربي أوروبا وشرقي آسيا جار".وأشار إلى أن تطوير NSR في القطب الشمالي أمر حيوي لتأسيس عمل مستمر للاقتصاد العالمي في وقت "يفقد فيه السوق الأوروبي جاذبيته نظرًا للآفاق غير الواضحة للنمو الاقتصادي والمخاطر السياسية والقانونية الكبيرة".ويمتد الطريق البحري الشمالي NSR لما يقرب من 3500 ميل، ويربط بحر بارنتس ومضيق بيرينغ وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/طيران-الإمارات-نواصل-تسيير-الرحلات-إلى-روسيا-1060601395.html
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روسيا, القطب الشمالي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الخارجية الروسية تعلن عن مشروع تجريبي لنقل البضائع عبر الطريق البحري الشمالي
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صرح نيكولاي كورتشونوف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية، أن الوكالة الذرية الروسية "روساتوم" تعمل وشركة الخدمات اللوجستية الإماراتية "موانئ دبي العالمية"، على مشروع تجريبي لنقل البضائع بين شمال غربي أوروبا وشرقي آسيا عبر الطريق البحري الشمالي (NSR).
موسكو – سبوتنيك. وقال كورتشونوف "العمل في إطار الاتفاقية الموقعة في يوليو (سبتمبر) الماضي بين شركة روساتوم وشركة موانئ دبي العالمية بشأن شحن الحاويات التجريبية بين شمال غربي أوروبا وشرقي آسيا جار".
وأشار إلى أن تطوير NSR في القطب الشمالي أمر حيوي لتأسيس عمل مستمر للاقتصاد العالمي في وقت "يفقد فيه السوق الأوروبي جاذبيته نظرًا للآفاق غير الواضحة للنمو الاقتصادي والمخاطر السياسية والقانونية الكبيرة".
ويمتد الطريق البحري الشمالي NSR لما يقرب من 3500 ميل، ويربط بحر بارنتس ومضيق بيرينغ وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.