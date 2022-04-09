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https://arabic.sputniknews.com/20220409/-زيلينسكي-يشكو-من-أحد-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-لم-يصدق-حادثة-بوتشا-وطالبنا-بأدلة-هذا-غير-مقبول-1061003491.html
زيلينسكي يشكو من أحد زعماء الاتحاد الأوروبي: لم يصدق حادثة بوتشا وطالبنا بأدلة.. هذا غير مقبول
زيلينسكي يشكو من أحد زعماء الاتحاد الأوروبي: لم يصدق حادثة بوتشا وطالبنا بأدلة.. هذا غير مقبول
وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، انتقادا لأحد الزعماء في أوروبا الذي شكك بتصريحات كييف بشأن حادثة الاستفزاز في مدينة بوتشا الأوكرانية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:53+0000
2022-04-09T11:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة صحفية مع جريدة "بيلد" الألمانية، قال خلالها: "أسوأ شيء كان تشكيك أحد قادة الاتحاد الأوروبي، لكنني لا أريد أن أصرح من هو ذلك الشخص الذي قال لي أظهر لنا دليلًا على أنه كان صحيحًا وأنه لم يكن مدبرا".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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زيلينسكي يشكو من أحد زعماء الاتحاد الأوروبي: لم يصدق حادثة بوتشا وطالبنا بأدلة.. هذا غير مقبول

10:53 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 09.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، انتقادا لأحد الزعماء في أوروبا الذي شكك بتصريحات كييف بشأن حادثة الاستفزاز في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة صحفية مع جريدة "بيلد" الألمانية، قال خلالها: "أسوأ شيء كان تشكيك أحد قادة الاتحاد الأوروبي، لكنني لا أريد أن أصرح من هو ذلك الشخص الذي قال لي أظهر لنا دليلًا على أنه كان صحيحًا وأنه لم يكن مدبرا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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