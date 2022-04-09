https://arabic.sputniknews.com/20220409/-عميد-في-البحرية-التركية-يحذر-من-كارثة-محتملة-بسبب-الألغام-الأوكرانية-1061015939.html
عميد في البحرية التركية يحذر من كارثة محتملة بسبب الألغام الأوكرانية
عميد في البحرية التركية يحذر من كارثة محتملة بسبب الألغام الأوكرانية
حذر العميد البحري المتقاعد في البحرية التركية جيهات يايشي، من كارثة كبيرة قد تحدث في البوسفور بسبب انجراف الألغام في البحر الأسود. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T15:29+0000
2022-04-09T15:29+0000
2022-04-09T15:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة. ومع ذلك، لا توجد إجراءات أمنية بنسبة 100%، إذا وصل أحد هذه الألغام إلى المضيق، فسيؤدي ذلك إلى وفاة أشخاص"، بحسب ما ذكر موقع "gercekgundem".وأشار إلى أن 2.5% من النفط الخام يتم توفيره للعالم عبر المضايق التركية، وأكد أن وضعًا حرجًا قد تطور في العالم.في نهاية مارس، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف، من خلال أفعاله الإجرامية، خلق تهديدًا مباشرًا بسبب انتشار الألغام في البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/البحرية-الأمريكية-تخشى-أن-يتم-تفجيرها-بواسطة-ألغام-أوكرانية-1060810957.html
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العالم
عميد في البحرية التركية يحذر من كارثة محتملة بسبب الألغام الأوكرانية
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حذر العميد البحري المتقاعد في البحرية التركية جيهات يايشي، من كارثة كبيرة قد تحدث في البوسفور بسبب انجراف الألغام في البحر الأسود.
وقال: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة. ومع ذلك، لا توجد إجراءات أمنية بنسبة 100%، إذا وصل أحد هذه الألغام إلى المضيق، فسيؤدي ذلك إلى وفاة أشخاص"، بحسب ما ذكر موقع "gercekgundem"
.
وأشار إلى أن 2.5% من النفط الخام يتم توفيره للعالم عبر المضايق التركية، وأكد أن وضعًا حرجًا قد تطور في العالم.
في نهاية مارس، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف، من خلال أفعاله الإجرامية، خلق تهديدًا مباشرًا بسبب انتشار الألغام في البحر الأسود.