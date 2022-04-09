https://arabic.sputniknews.com/20220409/-وصول-نائب-وزير-العدل-الروسي-في-زيارة-إلى-لوغانسك--1061005427.html
وصول نائب وزير العدل الروسي في زيارة إلى لوغانسك
وصول نائب وزير العدل الروسي في زيارة إلى لوغانسك
وصل نائب وزير العدل الروسي علي ألخانوف، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى لوغانسك، والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون بين روسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:35+0000
2022-04-09T11:35+0000
2022-04-09T11:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال ألخانوف خلال لقاء برئيس جمهورية لوغانسك الشعبية: "لقد جئت إلى هنا في مهمة إنسانية، ولتقديم المساعدة الإنسانية... وسيستمر هذا العمل".وأضاف ألخانوف، موضحا أن "الجزء الثاني من مهمتي هو أن أقدم لكم اتفاق تعاون بين جمهورية لوغانسك الشعبية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية".وبحسب نائب وزير العدل الروسي، فإنه بالإضافة إلى مسودة اتفاقية التعاون، فقد قدم وثيقة برنامج لتقديم المساعدة العملية والمنهجية إلى وزارة العدل في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبدوره، قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك: "أود أن أشير إلى أننا سعداء للغاية لأنك أتيت إلى جمهوريتنا، إلى أرضنا في لوغانسك، وهذا أمر رمزي جدا من حيث اعتراف روسيا باستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع باسيتشنيك: "نحن نواصل تطوير وتعزيز علاقاتنا في جميع مجالات نشاطنا وأنشطة الهيئات العامة والوزارات والإدارات".وأعرب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية عن ثقته في أن مثل هذا التعاون سيستمر في المستقبل، مؤكدًا أن الإطار التشريعي لجمهورية لوغانسك يركز على تشريعات روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الداخلية-الروسية-توقع-اتفاقا-للتعاون-والتنسيق-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-المستقلتين-1060996599.html
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روسيا, العالم
وصول نائب وزير العدل الروسي في زيارة إلى لوغانسك
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وصل نائب وزير العدل الروسي علي ألخانوف، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى لوغانسك، والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون بين روسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال ألخانوف خلال لقاء برئيس جمهورية لوغانسك الشعبية: "لقد جئت إلى هنا في مهمة إنسانية، ولتقديم المساعدة الإنسانية... وسيستمر هذا العمل".
وأضاف ألخانوف، موضحا أن "الجزء الثاني من مهمتي هو أن أقدم لكم اتفاق تعاون بين جمهورية لوغانسك الشعبية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية".
وبحسب نائب وزير العدل الروسي، فإنه بالإضافة إلى مسودة اتفاقية التعاون، فقد قدم وثيقة برنامج لتقديم المساعدة العملية والمنهجية إلى وزارة العدل في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبدوره، قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك: "أود أن أشير إلى أننا سعداء للغاية لأنك أتيت إلى جمهوريتنا، إلى أرضنا في لوغانسك، وهذا أمر رمزي جدا من حيث اعتراف روسيا باستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع باسيتشنيك: "نحن نواصل تطوير وتعزيز علاقاتنا في جميع مجالات نشاطنا
وأنشطة الهيئات العامة والوزارات والإدارات".
وأعرب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية عن ثقته في أن مثل هذا التعاون سيستمر في المستقبل
، مؤكدًا أن الإطار التشريعي لجمهورية لوغانسك يركز على تشريعات روسيا الاتحادية.