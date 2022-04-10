https://arabic.sputniknews.com/20220410/أوكرانيا-تعتزم-التخلي-عن-مشتريات-الغاز-من-الاتحاد-الأوروبي-بداعي-التقشف-1061032792.html
أوكرانيا تعتزم التخلي عن مشتريات الغاز من الاتحاد الأوروبي بداعي التقشف
أوكرانيا تعتزم التخلي عن مشتريات الغاز من الاتحاد الأوروبي بداعي التقشف
أعلن مستشار رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أليكسي ريابشين، أن كييف ستتخلى تمامًا عن مشتريات الغاز من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب المزيد من التقشف المالي. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:23+0000
2022-04-10T09:23+0000
2022-04-10T09:23+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ريابشين خلال مقابلة خاصة على قناة "أوكرانيا 24" قال فيها: "كييف ستتخلى تمامًا عن مشتريات الغاز من دول الاتحاد الأوروبي بسبب المزيد من التقشف".وتابع قائلا: "هذا الغاز لم يعد روسيا بل أوروبيا، لكن كييف تعتزم رفضه وتطبيق إجراءات تقشفية". وأضاف قائلا: "بالنسبة للمستقبل يجب أن نخطط لتدابير أكثر صرامة لتوفير المال ووقف شراء الغاز حتى من الاتحاد الأوروبي".وبلغت الواردات اليومية من الغاز إلى أوكرانيا خلال الشهر الأخير نحو 14 مليون متر مكعب، حيث تم توفير كل هذا الحجم من بولندا وسلوفاكيا والمجر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تعتزم التخلي عن مشتريات الغاز من الاتحاد الأوروبي بداعي التقشف
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أعلن مستشار رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أليكسي ريابشين، أن كييف ستتخلى تمامًا عن مشتريات الغاز من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب المزيد من التقشف المالي.
وجاءت تصريحات ريابشين خلال مقابلة خاصة على قناة "أوكرانيا 24" قال فيها: "كييف ستتخلى تمامًا عن مشتريات الغاز من دول الاتحاد الأوروبي بسبب المزيد من التقشف".
وتابع قائلا: "هذا الغاز لم يعد روسيا بل أوروبيا، لكن كييف تعتزم رفضه وتطبيق إجراءات تقشفية".
وأضاف قائلا: "بالنسبة للمستقبل يجب أن نخطط لتدابير أكثر صرامة لتوفير المال ووقف شراء الغاز حتى من الاتحاد الأوروبي".
وبلغت الواردات اليومية من الغاز إلى أوكرانيا خلال الشهر الأخير نحو 14 مليون متر مكعب، حيث تم توفير كل هذا الحجم من بولندا وسلوفاكيا والمجر.